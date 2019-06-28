Підручний з сарказмом прокоментував дискваліфікацію росіян



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Капітан збірної України з біатлону прокоментував покарання за допінг росіян Пєчонкіна та Чєрнишова

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний прокоментував дискваліфікацію російських біатлоністів Алєксандра Пєчьонкіна та Алєксандра Чєрнишова. Їх покарано за використання допінгу.

«Тепер не просто призер, а чемпіон Європи та Універсіади. Хоч і з запізненням. Рано чи пізно, всі отримують зароблене», - написав спортсмен в мережі Інстаграм.

Раніше дискваліфікація за допінг росіян Алєксандра Пєчьонкіна та Алєксандра Чєрнишова автоматично додала українським біатлоністам три золоті медалі. Вони отримали найвищу нагороду за чоловічу естафету чемпіонату Європи сезону-2014/15 (Артем Тищенко, Сергій Семенов, Артем Прима, Дмитро Підручний), за змішану естафету Кубка IBU сезону-2012/13 (Яна Бондар, Інна Супрун, Роман Прима, Олег Бережний) та за змішану естафету Універсіади-2013 (Ірина Варвинець, Яна Бондар, Віталій Кільчицький, Дмитро Підручний).

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