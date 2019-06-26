Україна отримала три золоті медалі через допінг росіян



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Збірна України з біатлону 2013 року Фейсбук

Двох російських біатлоністів дискваліфіковано за участь в організованій допінг-схемі

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) повідомив про дискваліфікацію двох російських біатлоністів Алєксандра Пєчьонкіна та Алєксандра Чєрнишова. Їх покарано за використання допінгу.

Порушників також визнано винними в участі в організованій допінг-схемі. То ж росіян дискваліфіковано на чотири роки. Усі досягнення Пєчьонкіна з 7 січня 2012 року по 6 січня 2016 року анульовано. Чєрнишова позбавили досягнень з 17 липня 2014 року.

Затвердження вердикту автоматично додало українським біатлоністам три золоті медалі. Вони отримали найвищу нагороду за чоловічу естафету чемпіонату Європи сезону-2014/15 (Артем Тищенко, Сергій Семенов, Артем Прима, Дмитро Підручний), за змішану естафету Кубка IBU сезону-2012/13 (Яна Бондар, Інна Супрун, Роман Прима, Олег Бережний) та за змішану естафету Універсіади-2013 (Ірина Варвинець, Яна Бондар, Віталій Кільчицький, Дмитро Підручний).

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