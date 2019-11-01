Підступний Марадона пообіцяв англійцям, що не забивав би їм більше лівою рукою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

гол Діє/о Марадони Пітеру Шілтону досі не дає спокою англійцям rarehistoricalphotos

Легендарний аргентинець - у своєму репертуарі

Легенда світового футболу Дієґо Марадона потролив англійців відповіддю на питання про гол рукою в 1/4 фіналу чемпіонату світу 1986 року. Легенду світового футболу попрохали поділитися думкою стосовно того, чи зарахували б його гол, якби система VAR існувала 33 роки тому.

«Хотілося б, щоб у нас була нагода повернути час назад. Я б пообіцяв англійцям, що не заб'ю їм гол лівою рукою... Забив би їм правою рукою», - наводить слова Марадони Daily Mail.

Нагадаємо, знаменитий гол рукою Марадона забив на 51-й хвилині чвертьфінального матчу чемпіонату світу-1986, який проводився в Мексиці. На той момент рахунок у зустрічі аргентинців і англійців був 0:0. Через три хвилини Марадона зробив в матчі дубль.

На 80-й хвилині Ґарі Лінекер відіграв один м'яч. Зустріч так і завершилася з рахунком 2:1 на користь аргентинців, які в підсумку стали чемпіонами світу.