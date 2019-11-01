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    Українці врятували «Ґент» від поразки в чемпіонаті Бельгії (відео)

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    Українці допомогли&nbsp;&laquo;Ґенту&raquo; відігратися проти&nbsp;&laquo;Андерлехта&raquo; - Українці врятували «Ґент» від поразки в чемпіонаті Бельгії (відео)
    Українці допомогли «Ґенту» відігратися проти «Андерлехта»
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    Голи Яремчука та Пластуна на останніх хвилинах врятували від поразки проти «Андерлехта»

    Українські легіонери бельгійського «Ґента» Роман Яремчук та Ігор Пластун результативно зіграли в матчі 13-го туру чемпіонату Бельгії проти «Андерлехта». Саме їхні голи на останніх хвилинах врятували команду від поразки.

    На 84-й хвилині за рахунку 1:3 Яремчук не реалізував пенальті, однак сходу виправився на добиванні. Ще за п’ять хвилин Пластун забив третій м’яч.

    Для Яремчука гол став 15-м у сезоні в 21-му матчі за клуб та збірну.

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    Також у поєдинку брав участь наш Роман Безус. Євген Макаренко не потрапив у заявку «Андерлехта».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Роман Безус Роман Яремчук ФК «Ґент» Ігор Пластун
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