Українці врятували «Ґент» від поразки в чемпіонаті Бельгії (відео)



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Українці допомогли «Ґенту» відігратися проти «Андерлехта» Фейсбук

Голи Яремчука та Пластуна на останніх хвилинах врятували від поразки проти «Андерлехта»

Українські легіонери бельгійського «Ґента» Роман Яремчук та Ігор Пластун результативно зіграли в матчі 13-го туру чемпіонату Бельгії проти «Андерлехта». Саме їхні голи на останніх хвилинах врятували команду від поразки.

На 84-й хвилині за рахунку 1:3 Яремчук не реалізував пенальті, однак сходу виправився на добиванні. Ще за п’ять хвилин Пластун забив третій м’яч.

Для Яремчука гол став 15-м у сезоні в 21-му матчі за клуб та збірну.

Також у поєдинку брав участь наш Роман Безус. Євген Макаренко не потрапив у заявку «Андерлехта».