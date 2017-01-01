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    Півзахисник «Шахтаря» претендує на звання найкращого гравця туру у Лізі чемпіонів

    Став відомий список гравців, які претендують на звання найкращого гравця тижня
    Півзахисник «Шахтаря» Бернард потрапив у перелік гравців, які беруть участь в голосуванні за найкращого гравця ігрового тижня у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА. Компанію бразильцю склали Кріштіану Роналду («Реал»), Сон Хин Мін («Тоттенгем»), Філіппе Коутіньо («Ліверпуль»), Хуан
    • Сьогодні, 16:17
    • Розсилка
    Бернард
    Бернард

    Став відомий список гравців, які претендують на звання найкращого гравця тижня

    Півзахисник «Шахтаря» Бернард потрапив у перелік гравців, які беруть участь в голосуванні за найкращого гравця ігрового тижня у Лізі чемпіонів.

    Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

    Компанію бразильцю склали Кріштіану Роналду («Реал»), Сон Хин Мін («Тоттенгем»), Філіппе Коутіньо («Ліверпуль»), Хуан Куадрадо («Ювентус»), Корентен Толіссо («Баварія»), Еден Азар («Челсі») і Пако Алькасер («Барселона»).

    Нагадаємо, Бернард відкрив рахунок у матчі проти «Манчестер Сіті», який завершився перемогою донецького клубу з рахунком 2:1.

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