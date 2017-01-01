Півзахисник «Шахтаря» претендує на звання найкращого гравця туру у Лізі чемпіонів
- Сьогодні, 16:17
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Бернард
Став відомий список гравців, які претендують на звання найкращого гравця тижня
Півзахисник «Шахтаря» Бернард потрапив у перелік гравців, які беруть участь в голосуванні за найкращого гравця ігрового тижня у Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Компанію бразильцю склали Кріштіану Роналду («Реал»), Сон Хин Мін («Тоттенгем»), Філіппе Коутіньо («Ліверпуль»), Хуан Куадрадо («Ювентус»), Корентен Толіссо («Баварія»), Еден Азар («Челсі») і Пако Алькасер («Барселона»).
Нагадаємо, Бернард відкрив рахунок у матчі проти «Манчестер Сіті», який завершився перемогою донецького клубу з рахунком 2:1.
VOTE NOW!— #TeamOfTheYear (@ChampionsLeague) 7 декабря 2017 г.
Ronaldo
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Son
Bernard
Cuadrado
Tolisso
Hazard
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