Півзахисник «Шахтаря» претендує на звання найкращого гравця туру у Лізі чемпіонів

Став відомий список гравців, які претендують на звання найкращого гравця тижня

Півзахисник «Шахтаря» Бернард потрапив у перелік гравців, які беруть участь в голосуванні за найкращого гравця ігрового тижня у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА. Компанію бразильцю склали Кріштіану Роналду («Реал»), Сон Хин Мін («Тоттенгем»), Філіппе Коутіньо («Ліверпуль»), Хуан