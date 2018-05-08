Півзахисник «Шахтаря» вибув до кінця поточного року

Гравець чекає на операцію

«Шахтар» готується до фінального матчу Кубка України проти «Динамо» в оптимальному складі. За індивідуальною програмою тренувався Дмитро Гречишкін, а В'ячеслав Танковський в Барселоні переніс операцію на хрестоподібних зв'язках, повідомляє телеканал «Футбол 1». Орієнтовний час повернення Танковського на поле -