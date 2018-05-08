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    Півзахисник «Шахтаря» вибув до кінця поточного року

    Гравець чекає на операцію
    «Шахтар» готується до фінального матчу Кубка України проти «Динамо» в оптимальному складі. За індивідуальною програмою тренувався Дмитро Гречишкін, а В'ячеслав Танковський в Барселоні переніс операцію на хрестоподібних зв'язках, повідомляє телеканал «Футбол 1». Орієнтовний час повернення Танковського на поле -
    • Сьогодні, 17:31
    • Розсилка
    В'ячеслав Танковський
    В'ячеслав Танковський

    Гравець чекає на операцію

    «Шахтар» готується до фінального матчу Кубка України проти «Динамо» в оптимальному складі.

    За індивідуальною програмою тренувався Дмитро Гречишкін, а В'ячеслав Танковський в Барселоні переніс операцію на хрестоподібних зв'язках, повідомляє телеканал «Футбол 1».

    Орієнтовний час повернення Танковського на поле - січень 2019 року.

    Фінал Кубка України відбудеться вже 9 травня, на «Арені Дніпро».

    Початок - о 20.30.

    Раніше повідомлялося, що півзахисник «гірників» Алан Патрік продовжив контракт з українським клубом ще на чотири роки.

    Джерело: ua.tribuna.com

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