Півзахисник «Шахтаря» вибув до кінця поточного року
- Сьогодні, 17:31
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В'ячеслав Танковський
Гравець чекає на операцію
«Шахтар» готується до фінального матчу Кубка України проти «Динамо» в оптимальному складі.
За індивідуальною програмою тренувався Дмитро Гречишкін, а В'ячеслав Танковський в Барселоні переніс операцію на хрестоподібних зв'язках, повідомляє телеканал «Футбол 1».
Орієнтовний час повернення Танковського на поле - січень 2019 року.
Фінал Кубка України відбудеться вже 9 травня, на «Арені Дніпро».
Початок - о 20.30.
Раніше повідомлялося, що півзахисник «гірників» Алан Патрік продовжив контракт з українським клубом ще на чотири роки.
Джерело: ua.tribuna.com