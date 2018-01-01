Півзахисник «Вереса» може продовжити кар'єру в Польщі
- Сьогодні, 12:57
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Антон Котляр. Фото: ФК Верес
Назва клубу не уточнюється
Півзахисник «Вереса» Антон Котляр відправиться на перегляд в клуб другого за силою дивізіону Польщі.
Назва команди не уточнюється.
У поточному сезоні 24-річний хавбек провів 14 матчів у складі рівненського клубу, в яких не зміг відзначитися результативними діями.
Раніше повідомлялося, що Котляр може покинути «Верес».
Раніше повідомлялося, що екс-півзахисник «Маріуполя» Денис Кожанов продовжить кар'єру в «Вересі».
Джерело: MatchDay