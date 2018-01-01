  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Півзахисник «Вереса» може продовжити кар'єру в Польщі

    Назва клубу не уточнюється
    Півзахисник «Вереса» Антон Котляр відправиться на перегляд в клуб другого за силою дивізіону Польщі. Назва команди не уточнюється. У поточному сезоні 24-річний хавбек провів 14 матчів у складі рівненського клубу, в яких не зміг відзначитися результативними діями. Раніше повідомлялося, що Котляр може покинути «Верес».
    • Сьогодні, 12:57
    • Розсилка
    Антон Котляр. Фото: ФК Верес
    Антон Котляр. Фото: ФК Верес

    Назва клубу не уточнюється

    Півзахисник «Вереса» Антон Котляр відправиться на перегляд в клуб другого за силою дивізіону Польщі.

    Назва команди не уточнюється.

    У поточному сезоні 24-річний хавбек провів 14 матчів у складі рівненського клубу, в яких не зміг відзначитися результативними діями.

    Раніше повідомлялося, що Котляр може покинути «Верес».

    Раніше повідомлялося, що екс-півзахисник «Маріуполя» Денис Кожанов продовжить кар'єру в «Вересі».

    Джерело: MatchDay

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Верес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ