Півзахисник «Вереса» може продовжити кар'єру в Польщі

Назва клубу не уточнюється

Півзахисник «Вереса» Антон Котляр відправиться на перегляд в клуб другого за силою дивізіону Польщі. Назва команди не уточнюється. У поточному сезоні 24-річний хавбек провів 14 матчів у складі рівненського клубу, в яких не зміг відзначитися результативними діями. Раніше повідомлялося, що Котляр може покинути «Верес».