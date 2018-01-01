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    «Верес» підсилиться досвідченим півзахисником

    Про умови контракту поки нічого не повідомляється
    Екс-півзахисник «Маріуполя» Денис Кожанов продовжить кар'єру в «Вересі». Кожанов розірвав контракт з «Маріуполем» через сімейні обставини. У «Вересі» він буде ближче до сім'ї. Нагадаємо, що Денис Кожанов захищав кольори приазовців з 2016-го року. У сезоні 17/18 гравець провів 19 поєдинків у всіх
    • Сьогодні, 10:47
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    Денис Кожанов. Фото: Football.ua
    Денис Кожанов. Фото: Football.ua

    Про умови контракту поки нічого не повідомляється

    Екс-півзахисник «Маріуполя» Денис Кожанов продовжить кар'єру в «Вересі».

    Кожанов розірвав контракт з «Маріуполем» через сімейні обставини.

    У «Вересі» він буде ближче до сім'ї.

    Нагадаємо, що Денис Кожанов захищав кольори приазовців з 2016-го року.

    У сезоні 17/18 гравець провів 19 поєдинків у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити два голи і віддати чотири ассисти.

    Також гравець виступав за «Карпати».

    Раніше повідомлялося, що «Маріуполь» веде переговори із захисником «Вардара» Бесіром Демірі.

    Джерело: ua.tribuna.com

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