«Верес» підсилиться досвідченим півзахисником
- Сьогодні, 10:47
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Денис Кожанов. Фото: Football.ua
Про умови контракту поки нічого не повідомляється
Екс-півзахисник «Маріуполя» Денис Кожанов продовжить кар'єру в «Вересі».
Кожанов розірвав контракт з «Маріуполем» через сімейні обставини.
У «Вересі» він буде ближче до сім'ї.
Нагадаємо, що Денис Кожанов захищав кольори приазовців з 2016-го року.
У сезоні 17/18 гравець провів 19 поєдинків у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити два голи і віддати чотири ассисти.
Також гравець виступав за «Карпати».
Раніше повідомлялося, що «Маріуполь» веде переговори із захисником «Вардара» Бесіром Демірі.
Джерело: ua.tribuna.com