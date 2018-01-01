«Верес» підсилиться досвідченим півзахисником

Про умови контракту поки нічого не повідомляється

Екс-півзахисник «Маріуполя» Денис Кожанов продовжить кар'єру в «Вересі». Кожанов розірвав контракт з «Маріуполем» через сімейні обставини. У «Вересі» він буде ближче до сім'ї. Нагадаємо, що Денис Кожанов захищав кольори приазовців з 2016-го року. У сезоні 17/18 гравець провів 19 поєдинків у всіх