Порошенко назвав наступні цілі України після фіналу Ліги чемпіонів

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Петро Порошенко

На початку травня про подібну ініціативу повідомив президент ФФУ Андрій Павелко

Президент України Петро Порошенко зазначив, що наступною ціллю країни стане проведення ще одного єврокубкового матчу.

На своїй сторінці в Twitter президент України написав, що серед пріоритетних цілей для України - проведення Суперкубка УЄФА або фіналу Ліги Європи.

«Був радий напередодні матчу («Реал» - «Ліверпуль») почути схвальні відгуки від президента УЄФА Олександра Чеферіно про високий рівень організації фіналу Ліги чемпіонів в українській столиці. А наступною метою для України буде проведення матчу Суперкубка УЄФА або фіналу Ліги Європи», - написав Петро Порошенко.

На початку травня про подібну ініціативу повідомив президент ФФУ Андрій Павелко. Функціонер висловив готовність подати заявку на проведення вирішальних єврокубкових матчів в тому випадку, якщо Київ успішно впорається з проведенням фіналів жіночої і чоловічої Ліги чемпіонів.

Днями стало відомо, де відбудуться вирішальні поєдинки УЄФА в сезоні-2019/20. Фінал Ліги чемпіонів прийме стадіон «Ататюрк» в Стамбулі, Ліги Європи - в Польщі на стадіоні «Енерго Гданська». Суперкубок УЄФА пройде в Порту на стадіоні «Драгау».

Нагадаємо, що мадридський «Реал» виграв фінал Ліги чемпіонів в Києві.

Джерело: sportarena.com