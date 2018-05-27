Порошенко назвав наступні цілі України після фіналу Ліги чемпіонів
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На початку травня про подібну ініціативу повідомив президент ФФУ Андрій Павелко
Президент України Петро Порошенко зазначив, що наступною ціллю країни стане проведення ще одного єврокубкового матчу.
На своїй сторінці в Twitter президент України написав, що серед пріоритетних цілей для України - проведення Суперкубка УЄФА або фіналу Ліги Європи.
«Був радий напередодні матчу («Реал» - «Ліверпуль») почути схвальні відгуки від президента УЄФА Олександра Чеферіно про високий рівень організації фіналу Ліги чемпіонів в українській столиці. А наступною метою для України буде проведення матчу Суперкубка УЄФА або фіналу Ліги Європи», - написав Петро Порошенко.
На початку травня про подібну ініціативу повідомив президент ФФУ Андрій Павелко. Функціонер висловив готовність подати заявку на проведення вирішальних єврокубкових матчів в тому випадку, якщо Київ успішно впорається з проведенням фіналів жіночої і чоловічої Ліги чемпіонів.
Днями стало відомо, де відбудуться вирішальні поєдинки УЄФА в сезоні-2019/20. Фінал Ліги чемпіонів прийме стадіон «Ататюрк» в Стамбулі, Ліги Європи - в Польщі на стадіоні «Енерго Гданська». Суперкубок УЄФА пройде в Порту на стадіоні «Драгау».
Нагадаємо, що мадридський «Реал» виграв фінал Ліги чемпіонів в Києві.
Джерело: sportarena.com