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    Пошив у дурні увесь захист: неймовірний гол колишнього гравця «Динамо» в Австралії (відео)

    Мілош Нінкович відзначився футбольним шедевром у матчі своєї команди
    Колишній футболіст київського «Динамо» продовжує створювати дива у чемпіонаті Австралії. Цього разу Мілош Нінкович відзначився красивим м’ячем у матчі 14-го туру протии «Ньюкасл Джетс». На 16-й хвилині серб підібрав м’яч перед штрафним майданчиком суперників, пройшов кількох захисників і спокійно перекинув
    • Вчора, 22:50
    • Розсилка
    Мілош Нінкович. Фото ФК &laquo;Сідней&raquo;
    Мілош Нінкович. Фото ФК «Сідней»

    Мілош Нінкович відзначився футбольним шедевром у матчі своєї команди

    Колишній футболіст київського «Динамо» продовжує створювати дива у чемпіонаті Австралії.

    Цього разу Мілош Нінкович відзначився красивим м’ячем у матчі 14-го туру протии «Ньюкасл Джетс».

    На 16-й хвилині серб підібрав м’яч перед штрафним майданчиком суперників, пройшов кількох захисників і спокійно перекинув воротаря.

    Протее це не допомогло його «Сіднею» здобути перемогу. Підсумковий рахунок зустрічі – 2:2, а Нінкович забив у першому таймі, коли його команда програвала 0:1.

    У турнірній таблиці «Сідней» впевнено лідирує, маючи 35 очок, програвши лише одного разу.

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    Нагадаємо, екс-гравець «Динамо» був визнаний найкращим футболістом чемпіонату Австралії у минулому сезоні.

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