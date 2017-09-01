Пошив у дурні увесь захист: неймовірний гол колишнього гравця «Динамо» в Австралії (відео)
- Вчора, 22:50
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Мілош Нінкович. Фото ФК «Сідней»
Мілош Нінкович відзначився футбольним шедевром у матчі своєї команди
Колишній футболіст київського «Динамо» продовжує створювати дива у чемпіонаті Австралії.
Цього разу Мілош Нінкович відзначився красивим м’ячем у матчі 14-го туру протии «Ньюкасл Джетс».
На 16-й хвилині серб підібрав м’яч перед штрафним майданчиком суперників, пройшов кількох захисників і спокійно перекинув воротаря.
Протее це не допомогло його «Сіднею» здобути перемогу. Підсумковий рахунок зустрічі – 2:2, а Нінкович забив у першому таймі, коли його команда програвала 0:1.
У турнірній таблиці «Сідней» впевнено лідирує, маючи 35 очок, програвши лише одного разу.
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Нагадаємо, екс-гравець «Динамо» був визнаний найкращим футболістом чемпіонату Австралії у минулому сезоні.