Пошив у дурні увесь захист: неймовірний гол колишнього гравця «Динамо» в Австралії (відео)

Мілош Нінкович відзначився футбольним шедевром у матчі своєї команди

Колишній футболіст київського «Динамо» продовжує створювати дива у чемпіонаті Австралії. Цього разу Мілош Нінкович відзначився красивим м’ячем у матчі 14-го туру протии «Ньюкасл Джетс». На 16-й хвилині серб підібрав м’яч перед штрафним майданчиком суперників, пройшов кількох захисників і спокійно перекинув



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Мілош Нінкович. Фото ФК «Сідней»

Мілош Нінкович відзначився футбольним шедевром у матчі своєї команди

Колишній футболіст київського «Динамо» продовжує створювати дива у чемпіонаті Австралії.

Цього разу Мілош Нінкович відзначився красивим м’ячем у матчі 14-го туру протии «Ньюкасл Джетс».

На 16-й хвилині серб підібрав м’яч перед штрафним майданчиком суперників, пройшов кількох захисників і спокійно перекинув воротаря.

Протее це не допомогло його «Сіднею» здобути перемогу. Підсумковий рахунок зустрічі – 2:2, а Нінкович забив у першому таймі, коли його команда програвала 0:1.

У турнірній таблиці «Сідней» впевнено лідирує, маючи 35 очок, програвши лише одного разу.

Нагадаємо, екс-гравець «Динамо» був визнаний найкращим футболістом чемпіонату Австралії у минулому сезоні.