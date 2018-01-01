  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Прапороносцем збірної Білорусі у Пхьончхані буде уродженка України

    Алла Цупер понесе білоруський прапор на церемонії відкриття Олімпіади
    На загальних зборах білоруських олімпійців у Пхьончхані прапороносцем була обрана фристайлістка, олімпійська чемпіонка-2014 у Сочі Алла Цупер. За словами шефа місії білоруської команди на зимовій Олімпіаді-2018 Олександра Бараулі, кандидатура цієї спортсменки якнайкраще підійшла, інформує Національний олімпійський комітет Білорусі. «Ми
    • Вчора, 22:43
    • Розсилка
    Алла Цупер
    Алла Цупер

    Алла Цупер понесе білоруський прапор на церемонії відкриття Олімпіади

    На загальних зборах білоруських олімпійців у Пхьончхані прапороносцем була обрана фристайлістка, олімпійська чемпіонка-2014 у Сочі Алла Цупер.

    За словами шефа місії білоруської команди на зимовій Олімпіаді-2018 Олександра Бараулі, кандидатура цієї спортсменки якнайкраще підійшла, інформує Національний олімпійський комітет Білорусі.

    «Ми виходили з того, щоб не порушити графік підготовки спортсменів до найважливіших стартів чотириріччя. До того ж, прапороносцем повинен бути досвідчений, іменитий і відомий атлет», - сказав він.

    «В Алли Цупер все це є. І, як відомо, спортсменка збирається поборотися за медаль і на Іграх у Пхьончхані. Тому вирішено було довірити цю місію Аллі Цупер», - додав Бараулі

    38-річна Цупер народилася на Рівненщині. На Олімпіаді 1998 року у Нагано вона стала п’ятою.

    У 1999 році вирішила змінити громадянство на білоруське. На наступних Ігорах не могла піднятися вище восьмого місця, поки у Сочі-2014 не стала чемпіонкою.

    Нагадаємо, прапороносцем України на відкритті Олімпіади у Пхьончхані буде Олена Підгрушна.

    Білорусь Олімпійські Ігри Олімпіада прапор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ