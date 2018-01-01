Прапороносцем збірної Білорусі у Пхьончхані буде уродженка України

Алла Цупер понесе білоруський прапор на церемонії відкриття Олімпіади

На загальних зборах білоруських олімпійців у Пхьончхані прапороносцем була обрана фристайлістка, олімпійська чемпіонка-2014 у Сочі Алла Цупер. За словами шефа місії білоруської команди на зимовій Олімпіаді-2018 Олександра Бараулі, кандидатура цієї спортсменки якнайкраще підійшла, інформує Національний олімпійський комітет Білорусі. «Ми



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Алла Цупер

Алла Цупер понесе білоруський прапор на церемонії відкриття Олімпіади

На загальних зборах білоруських олімпійців у Пхьончхані прапороносцем була обрана фристайлістка, олімпійська чемпіонка-2014 у Сочі Алла Цупер.

За словами шефа місії білоруської команди на зимовій Олімпіаді-2018 Олександра Бараулі, кандидатура цієї спортсменки якнайкраще підійшла, інформує Національний олімпійський комітет Білорусі.

«Ми виходили з того, щоб не порушити графік підготовки спортсменів до найважливіших стартів чотириріччя. До того ж, прапороносцем повинен бути досвідчений, іменитий і відомий атлет», - сказав він.

«В Алли Цупер все це є. І, як відомо, спортсменка збирається поборотися за медаль і на Іграх у Пхьончхані. Тому вирішено було довірити цю місію Аллі Цупер», - додав Бараулі

38-річна Цупер народилася на Рівненщині. На Олімпіаді 1998 року у Нагано вона стала п’ятою.

У 1999 році вирішила змінити громадянство на білоруське. На наступних Ігорах не могла піднятися вище восьмого місця, поки у Сочі-2014 не стала чемпіонкою.

Нагадаємо, прапороносцем України на відкритті Олімпіади у Пхьончхані буде Олена Підгрушна.