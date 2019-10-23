Палата представників конгресу США прийняла закон Родченкова про боротьбу з допінгом



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Григорій Родченков

Тепер закон буде переданий в сенат, де вже підготовлений аналогічний документ. Після прийняття єдиного закону відправиться на підпис президенту США

Палата представників конгресу США прийняла закон імені Григорія Родченкова, спрямований на боротьбу з допінгом.

Закон передбачає кримінальне покарання за участь в схемах, що дозволяють впливати на результати великих міжнародних спортивних змагань за допомогою заборонених речовин або методів.

Порушення закону передбачає максимальну відповідальність у вигляді 10 років позбавлення волі і до 250 тисяч доларів штрафу (до 1 мільйона доларів, якщо порушник не приватна особа). Термін давності для таких злочинів становить 10 років.

Також документ передбачає захист для інформаторів, які є цінними свідками в антидопінгових розслідуваннях.

Тепер закон буде переданий в сенат, де вже підготовлений аналогічний документ. Після прийняття єдиного закону відправиться на підпис президенту США.

Джерело: Sports.ru