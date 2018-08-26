Прем’єр-ліга. «Зоря» - «Десна» - 0:2. Усі думки про «Лейпциг»? (відео)
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Розсилка
Луганці зазнали несподіваної поразки
«Зоря» зазнала вже другої поразки у нинішньому чемпіонаті України з футболу.
Цього разу луганці поступилися у Запоріжжі чернігівській «Десні».
Очевидно, Юрій Вернидуб усі сили береже на матч Ліги Європи з «Лейпцигом».
Прем’єр-ліга України з футболу
Матч 6-го туру
«Зоря» – «Десна» – 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – Старенький (11), 0:2 – Безбородько (73)
«Зоря»: Махарадзе, Тимчик (Караваєв, 46), Вернидуб, Литвин, Каменюка, Сілас (Харатін, 64), Кочергін, Кабаєв, Лєднєв, Гордієнко, Рафаел Ратао (Арвеладзе, 59).
«Десна»: Паст, Люлька, Гітченко, Братков, Фаворов, Мостовий, Огіря, Старенький (Банасевич, 86), Фаворов (Єрмаков, 90), Безбородько (Коберідзе, 78), Філіппов.
Попередження: Лєднєв (45).