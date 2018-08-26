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    Прем’єр-ліга. «Зоря» - «Десна» - 0:2. Усі думки про «Лейпциг»? (відео)

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    Прем’єр-ліга. «Зоря» - «Десна» - 0:2. Усі думки про «Лейпциг»? (відео)

    Луганці зазнали несподіваної поразки

    «Зоря» зазнала вже другої поразки у нинішньому чемпіонаті України з футболу.

    Цього разу луганці поступилися у Запоріжжі чернігівській «Десні».

    Очевидно, Юрій Вернидуб усі сили береже на матч Ліги Європи з «Лейпцигом».

    Прем’єр-ліга України з футболу

    Матч 6-го туру

    «Зоря» – «Десна» – 0:2 (0:1)

    Голи: 0:1 – Старенький (11), 0:2 – Безбородько (73)

    «Зоря»: Махарадзе, Тимчик (Караваєв, 46), Вернидуб, Литвин, Каменюка, Сілас (Харатін, 64), Кочергін, Кабаєв, Лєднєв, Гордієнко, Рафаел Ратао (Арвеладзе, 59).

    «Десна»: Паст, Люлька, Гітченко, Братков, Фаворов, Мостовий, Огіря, Старенький (Банасевич, 86), Фаворов (Єрмаков, 90), Безбородько (Коберідзе, 78), Філіппов.

    Попередження: Лєднєв (45).

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем'єр Ліга «Зоря» ФК «Десна»
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