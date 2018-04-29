  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Прем’єр-ліга. «Зоря» мінімально обіграла «Верес»

    Луганці продовжують боротися за бронзові нагороди
    У матчі 29-го туру української Прем'єр-ліги «Зоря» у більшості мінімально обіграла «Верес» (1:0). Перший тайм майже нічим не запам'ятався, а от в другій половині Адамюк у дуже суперечливій ситуації отримав червону картку за фол останньої надії « Зоря» одразу ж заволоділа ініціативою і дуже швидко забила. Фопала
    • Вчора, 16:22
    • Розсилка
    Юрі. Фото&nbsp;XSport
    Юрі. Фото XSport

    Луганці продовжують боротися за бронзові нагороди

    У матчі 29-го туру української Прем'єр-ліги «Зоря» у більшості мінімально обіграла «Верес» (1:0).

    Перший тайм майже нічим не запам'ятався, а от в другій половині Адамюк у дуже суперечливій ситуації отримав червону картку за фол останньої надії

    « Зоря» одразу ж заволоділа ініціативою і дуже швидко забила. Фопала закинув на Юрі, той перекинув воротаря на лінії штрафного і буквально вніс м'яч у порожні ворота.

    Завдяки цій перемозі «Зоря» набрала 43 очки і впритул наблизилась до «Ворскли», яка знаходиться на третьому місці. «Верес» з 33 пунктами лишився на шостій позиції.

    Чемпіонат України з футболу (Прем’єр-ліга)

    Матч 29-го туру

    «Зоря» – «Верес» – 1:0 (0:0)

    Гол: Юрі (59)

    Вилучення: Адамюк (51)

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем'єр Ліга ФК Верес «Зоря»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ