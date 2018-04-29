Прем’єр-ліга. «Зоря» мінімально обіграла «Верес»
- Вчора, 16:22
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Юрі. Фото XSport
Луганці продовжують боротися за бронзові нагороди
У матчі 29-го туру української Прем'єр-ліги «Зоря» у більшості мінімально обіграла «Верес» (1:0).
Перший тайм майже нічим не запам'ятався, а от в другій половині Адамюк у дуже суперечливій ситуації отримав червону картку за фол останньої надії
« Зоря» одразу ж заволоділа ініціативою і дуже швидко забила. Фопала закинув на Юрі, той перекинув воротаря на лінії штрафного і буквально вніс м'яч у порожні ворота.
Завдяки цій перемозі «Зоря» набрала 43 очки і впритул наблизилась до «Ворскли», яка знаходиться на третьому місці. «Верес» з 33 пунктами лишився на шостій позиції.
Чемпіонат України з футболу (Прем’єр-ліга)
Матч 29-го туру
«Зоря» – «Верес» – 1:0 (0:0)
Гол: Юрі (59)
Вилучення: Адамюк (51)
Джерело: Футбол 24