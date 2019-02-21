Президент «Атлетіко» прокоментував скандальну поведінку Роналду у грі з його командою



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Кріштіану Роналду

Роналду вирішив нагадати вболівальникам мадридського «Атлетіко» про свої попередній успіхи

Президент мадридського «Атлетіко» Енріке Сересо прокоментував поведінку нападника «Ювентуса» Кріштіану Роналду в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

В ході зустрічі, яка завершилася перемогою мадридців з рахунком 2:0, португальський футболіст показував суперникам і трибунам п'ять пальців, які символізують п'ять перемог в Лізі чемпіонів, які є в його активі. Після зустрічі Роналду також нагадав, що «Атлетіко» жодного разу в своїй історії не завойовував головний єврокубок.

«Кріштіану не вигравав Лігу чемпіонів п'ять разів. Він зробив це тричі. У двох фіналах з нами він не перемагав», - цитує Сересо Sport.es з посиланням на Radio CRC.

Нагадаємо, в складі «Реала» Роналду двічі перемагав «Атлетіко» у фіналі Ліги чемпіонів. Також португалець ще двічі перемагав в турнірі із мадридським «Реалом» і один раз - з «Манчестер Юнайтед».

Варто зазначити, що мадридський «Атлетіко» впевнено розібрався з «Ювентусом» у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Джерело: Sports.ru