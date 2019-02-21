Автогол Роналду зробив «Ювентус» аутсайдером у протистоянні з «Атлетіко» в 1/8 Ліги чемпіонів (відео)



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Навіть попри незарахований гол тепер «Атлетіко» явний фаворит у протистоянні з «Ювентусом» Фото з соцмереж

Арбітр міг зарахувати ще один м'яч у ворота Войцеха Щесни

Мадридський «Атлетіко» впевнено розібрався з «Ювентусом» у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

«Атлетіко» (Мадрид, Іспанія) - «Ювентус» (Турин, Італія) - 2:0

Голи: 1:0 - Рауль Хіменес (78). 2:0 - Дієґо Ґодін (83)

«Атлетіко»: Облак - Хуанфран, Хоса-Марія Хіменес, Дієґо Ґодін (к), Філіпе Луїс - Коке (Анхель Корреа, 67), Томас (Лемар, 61), Родріґо, Сауль - Дієґо Коста (Мората, 58), Ґрізманн. Тренер - Дієґо Сімеоне

«Ювентус»: Щесни - Де Шільо, Бонуччі, К'єлліні (к), Алекс Сандро - Бетанкур, П'яніч (Емре Джан, 72), Матюїді (Кансело, 84) - Дібала (Бернардескі, 80) - Манджукіч, Кріштіану Роналду. Тренер - Массімо Аллеґрі

Суддя: Цваєр (Німеччина)

Попередження: Дієґо Коста (8), Томас (45+3), Ґрізманн (89) - Алекс Сандро (55)

20 лютого. Мадрид. Стадіон «Ванда Метрополітано». 67 193 глядачі

У другому таймі команда Дієґо Сімеоне вразила ворота Войцеха Щесни навіть тричі, однак арбітр першого з цих м'ячів у виконанні Альваро Морати після перегляду відеоповтору не зарахував, вважаючи, що іспанець штовхнув у спину Джорджо К'єлліні. Рішення виглядає доволі неоднозначним.

Зрештою, «Атлетіко» таки вирвав перемогу, причому обидва м'ячі після подач стандартів забили уругвайські центральні оборонці «матрасників». Правда, Дієґо Ґодін відправив м'яч до сітки рикошетом від Кріштіану Роналду і ще не гарантія, що після перегляду цей м'яч не перепишуть як автогол.

Гру-відповідь у Турині команди проведуть 12 березня.