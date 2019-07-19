Президент «Десни»: Ненависть навколо матчів «Шахтар» - «Динамо» загрожує громадянською війною



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Володимир Левін вважає, що в українському футболі може трапитися розкол Скрін-шот

Володимир Левін вважає, що український футбол не повинен крутитися навколо двох клубів

Президент чернігівського футбольного клубу «Десна» Володимир Левін поділився думкою про єдиний телепул і формат УПЛ.

«Є інша позиція, яка не відповідає позиції «Шахтаря». Ми втрачаємо поняття масового футболу. 99 глядачів зі 100 перестає дивитися футбол. Ми переходимо до поняття конфлікту за прикладом Югославії, коли був матч ненависті між «Црвеною Звездою» і «Динамо» Заґреб. Може виникнути громадянський конфлікт і ліквідація ліги. Якщо клуби почнуть виходити з УПЛ, ми побачимо виникнення двох Прем'єр-ліг. Це через незаконне відбирання прав, ту ж приватну власність. Такі клуби можуть припинити участь в УПЛ.

Сьогодні ще ні у кого прав не забрали, але в разі підписання це буде чотири-п’ять клубів. «Десна» серед них. Це не європейський шлях розвитку. Футбол повинен бути громадським. Україна на 90% живе за межею бідності. «Десна» не підтримує єдиний пул в такому вигляді, в якому він є. Підтримаємо тільки в тому випадку, якщо канали об'єднаються і трансляції будуть публічними, у відкритому доступі.

Ми проти, при цьому є у нас суди і ми будемо відстоювати свої права і права кожного українця. У нас хороші юристи, ми це питання вирішимо до початку чемпіонату. За форматом: з наступного сезону має бути 16 клубів, ми так вважаємо. Футбол повинен бути масовим видовищем. Чим більше людей грають в футбол, тим більше глядачів», - сказав Левін.

Джерело: UA-Футбол