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    Думки вголос

    Собака Павлова, або Чому посередній російський футболіст поганить Україну

    • Іван Вербицький

      Спортивний журналіст

    • Розсилка
    Васілій Павлов змушений був мучитися, виступаючи в футболці з українським стягом на грудях - Собака Павлова, або Чому посередній російський футболіст поганить Україну
    Васілій Павлов змушений був мучитися, виступаючи в футболці з українським стягом на грудях
    ФК «Чорноморець»

    «За порєбріком» отримав зоряну мить футболіст, який приклався до одного з найганедбіших сезонів в історії одеського «Чорноморця»

    9 березня цього року в українському футболі трапилася знакова подія. Не те щоб знакова, а дивна. У складі одеського «Чорноморця» дебютував пересічний, як покаже час - відверто посередній футболіст із російським паспортом. Нападник, зветься Васілієм Павловим. У 15-ти матчах української Прем'єр-ліги, в яких в основному виходив на заміну, забив три м'ячі.

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    28-річний гравець став першим за останніх п'ять років росіянином, який зіграв в українському чемпіонаті з футболу. До нього представник цієї сусідньої країни в останнє світився в українській Прем'єр-лізі 8 листопада 2013-го, коли Роман Ємельянов з маріупольського клубу, який тоді іменувався «Ільїчьовцем», грав проти запорізького «Металурга».

    Про цього, з дозволу сказати, «майстра» з прізвищем Павлов сьогодні ніхто б уже й не згадав. Якби не російське пропагандистське ЗМІ з назвою «Совєцкій спорт». У футболіста Васілія взяли інтерв'ю на тему «чьо там у хохлов». Васілій розповів. Ось що з того вийшло.

    Пряма мова: «Стосовно законів (про забезпечення функціонування української мови як державної - прим.), то не знаю, навіщо їх приймають. Є труднощі з тим, щоб купити книжку російською. У кіно неможливо піти, телебачення теж українською. Дивишся, припустимо, яку-небудь спортивну передачу: щось розумієш, щось – нi. Стежив, до речі, за дебатами Зеленського з Порошенком. Якісь фрази вихоплював».

    Цікаво, чи бував народжений 20 липня 1990 року в Куйбишеві (нині - Самара) громадянин РФ Васілій Павлов десь іще, крім «нєобятних просторов» своєї «родіни» і України, яка знаходиться по сусідству? Судячи з переліку клубів, за які він виступав (чи пробував виступати), бував: молдовська «Дачія», латвійський «Вентспілс», македонський «Тетекс», норвезький «Бранн». В останньому, правда, пробув недовго і не провів жодного матчу. Мабуть, тому, що не розумів, про що розповідає король Гаральд V з екрана телевізора. У Македонії теж блискучий гравець пробув кілька місяців і після десяти матчів повернувся туди, де «бєрйози шумят». Травалість перебування в Латвії склала чотири місяці.

    Лише з Молдовою у Васілія Павлова склалося. Туди він повертався відразу двічі і провів у загальному понад три роки. Не важко здогадатися, чому саме. Вочевидь душі пересічного «ватника» було весело від розуміння, що можна сміливо ввімкнути телебачення, а том тобі - і аналітика від Кісєльова та Скабєєвої, і «Брігада», і «Свати», не при столі буде сказано. Раділа «русская душа»!

    Інша річ - Одеса. Просто серце бандерівщини, розсадник націоналізму. Ходив Вася і не міг збагнути, що відбувається. А що грав так сильно, що легендарний «Чорноморець» вибув у першу лігу? Так кого то цікавить! Головне, що «гражданін РФ» повернувся з «фашіствующєй Украіни» живим та неушкодженим. І вочевидь з непоганими заробітками за бездарну гру. Все інше - від лукавого.

    Іван Вербицький, «Главком»

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    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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