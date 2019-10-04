Президент IBF зробив прогноз на бій Головкін – Дерев’янченко



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Геннадія Головкіна вважають явним фаворитом бою з Сергієм Дерев'янченком Boxrec

Деріл Піплс не сумнівається у перемозі екс-чемпіона

Президент Міжнародної боксерської федерації (IBF) Деріл Піплс дав прогноз на бій за титул чемпіона світу за версією IBF в середній вазі, в якому зустрінуться українець Сергій Дерев'янченко і представник Казахстану Геннадій Головкін. Поєдинок відбудеться завтра, 5 жовтня, в Нью-Йорку на арені «Медісон Сквер Ґарден».

«Головкін – фаворит. Кілька його останніх боїв вийшли рівними, і боксерський світ розділився – хтось думав, що він переміг, хтось – що програв. Геннадій однозначно залишається одним з топових боксерів. Але Дерев'янченка теж не варто недооцінювати – у нього була серйозна аматорська кар'єра. Він молодий, сильний, так що буде хороший бій», - каже Піплс в коментарі vRinge.

Бій Головкін – Дерев’янченко відбудеться 5 жовтня, в ніч з суботи на неділю за київським часом.