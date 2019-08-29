«Я з Казахстану. Це не Росія», - легендарного боксера обурила недолугість американського репортера



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Геннадієві Головкіну не сподобалося, що його назвали ординцем. Нікому б не сподобалося... Sport.kz

Геннадій Головкін поставив на місце знавців географії

Казахстанський боксер Геннадій Головкін відреагував на слова американських ведучих передачі The Ashley Webster Experience на радіостанції Fox News, які назвали його росіянином.

- Російські боксери дуже міцні...

- Хто? Ніхто не знає.

- Ти!

- Я не російський боксер, я з Казахстану, це не Росія!

- Але ти з Совєцького Союзу...

- Ну, це було дуже давно.

Нагадаємо, Геннадій Головкін повернеться в ринг 5 жовтня і буде битися з українцем Сергієм Дерев'янченком. На кону буде вакантний титул чемпіона світу в середній вазі за версією IBF. Торік цей пояс вже належав Головкіну, проте він позбувся його – якраз за відмову від обов'язкового захисту проти Дерев'янченка.