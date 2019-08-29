«Я з Казахстану. Це не Росія», - легендарного боксера обурила недолугість американського репортера
Геннадієві Головкіну не сподобалося, що його назвали ординцем. Нікому б не сподобалося...
Sport.kz
Геннадій Головкін поставив на місце знавців географії
Казахстанський боксер Геннадій Головкін відреагував на слова американських ведучих передачі The Ashley Webster Experience на радіостанції Fox News, які назвали його росіянином.
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- Російські боксери дуже міцні...
- Хто? Ніхто не знає.
- Ти!
- Я не російський боксер, я з Казахстану, це не Росія!
- Але ти з Совєцького Союзу...
- Ну, це було дуже давно.
Нагадаємо, Геннадій Головкін повернеться в ринг 5 жовтня і буде битися з українцем Сергієм Дерев'янченком. На кону буде вакантний титул чемпіона світу в середній вазі за версією IBF. Торік цей пояс вже належав Головкіну, проте він позбувся його – якраз за відмову від обов'язкового захисту проти Дерев'янченка.