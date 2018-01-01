Президент іспанської Ла ліги назвав фанатів «Спартака» варварами

Окрім того, Хав'єр Тебас закликає УЄФА та ФІФА заборонити прихильникам московського клубу відвідувати гостьові матчі

Президент іспанської футбольної Ла ліги Хав'єр Тебас виступив із засудженням поведінки уболівальників «Атлетика» та «Спартака» перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи. Нагадаємо, під час зіткнень біля стадіону «Сан-Мамес» загинув 51-річний поліцейський. «Це безумство, все дуже серйозно, - цитує AS Тебаса. -



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Окрім того, Хав'єр Тебас закликає УЄФА та ФІФА заборонити прихильникам московського клубу відвідувати гостьові матчі

Президент іспанської футбольної Ла ліги Хав'єр Тебас виступив із засудженням поведінки уболівальників «Атлетика» та «Спартака» перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, під час зіткнень біля стадіону «Сан-Мамес» загинув 51-річний поліцейський.

«Це безумство, все дуже серйозно, - цитує AS Тебаса. - Нам не можна бути толерантними до тих, хто проявляє насильство».

«Ми не можемо бути поблажливими до цих людей, і ми повинні зробити все можливе, щоб викорінити насильство у футболі раз і назавжди», - додав він.

Тебас закликав УЄФА та ФІФА розібратися у цій справі, а також заборонити прихильникам «Спартака» відвідувати чужі стадіони.

«Російським уболівальникам не можна було дозволяти приїжджати у Більбао. Через них людина втратила найцінніше – своє життя», - зауважив він.

«Ми добре регулюємо складні ситуації на внутрішніх турнірах, а подібне відбувається після того, як приїжджають ось такі варвари», - підсумував Тебас, слова якого передає «Спорт-Экспресс».

Нагадаємо, фанати російського «Спартака» влаштували криваве побоїще в Іспанії.

Під час сутичок поліцейський загинув від тромбоемболії в результаті удару факелом.