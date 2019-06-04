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    Лунін залишив молодіжну збірну України на чемпіонаті світу

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    Андрій Лунін - Лунін залишив молодіжну збірну України на чемпіонаті світу
    Андрій Лунін
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    Основний воротар «молодіжки» не зіграє в чвертьфіналі ЧС

    Основний воротар молодіжної збірної України Андрій Лунін залишив команду та не зіграє в чвертьфіналі чемпіонату світу U-20 у Польщі.

    «1/4 фіналу – це топ. Продовжувати працювати та вірити. Дякую команді за час, перемоги та емоції. Удачі та хорошої підготовки, аби зробити все для півфіналу», - написав Лунін в мережі Інстаграм.

    Раніше тренер національної збірної України Андрій Шевченко повідомляв на прес-конференції, що Лунін приєднається до головної збірної одразу після 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20.

    Національна збірна України готується до матчів кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року проти Сербії (7 червня) та Люксембургу (10 червня). Зі складу національної збірної вибув через пошкодження другий воротар Денис Бойко.

    На молодіжному чемпіонаті світу U-20 збірна України з Луніним посіла перше місце в групі та перемогла Панаму (4:1) у 1/8 фіналу. У чвертьфіналі наша команда зіграє проти Колумбії.

     Читайте також: Україна громить Панаму і вперше в історії виходить в 1/4 чемпіонату світу U20!
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