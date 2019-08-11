Президент Туреччини звинуватив німецького боксера в замаху на вбивство



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Унсал Арик вважає Ердогана своїм ворогом Твіттер

Реджеп Таїп Ердоган вважає, що чемпіон Європи Унсал Арик хоче його вбити

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив німецького чемпіона Європи з боксу Унсала Арика в замаху на вбивство та вимагає для останнього 15 років ув’язнення, інформує sportowefakty.wp.pl.

Мова про кліп 2017 року, в якому Арик читає реп та веде двобій з паперовим зображенням Ердогана. У пісні були адресовані турецькому президенту слова: «Я тебе знищу».

Боксер турецького походження Унсал Арик називає себе послідовником Ататюрка, а Ердогана – ворогом.