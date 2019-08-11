Зірка НБА подарував 10 000 доларів бідній сім’ї



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Джеймс Харден Твіттер

Допомогу від баскетболіста отримала сім’я на Багамах

Зірковий захисник «Х’юстона» Джеймс Харден подарував 10 000 доларів бідній сім’ї на Багамах.

Баскетболіста розчулила розповідь місцевої мешканки про те, що вона разом з дітьми щодня має ловити рибу, аби прогодуватися.

Харден – олімпійський чемпіон та чемпіон світу в складі збірної США. Найкорисніший гравець НБА 2018 року. 2016 року захисник продовжив угоду з «Х’юстоном» на чотири роки за 118 мільйонів доларів.