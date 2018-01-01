Прима першим серед українців почне спринт на Кубку світу в Антгольці
- Сьогодні, 19:31
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Артем Прима. Фото: Федерація біатлону України
Загалом у гонці виступить п'ять українських біатлоністів
У п'ятнию, 19 січня, в італійському Антгольці відбудеться спринтерська гонка у чоловіків в рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Першим серед українців гонку розпочне Артем Прима, який обрав 14-й номер.
Склад збірної України:
14. Артем Прима
36. Дмитро Підручний
53. Артем Тищенко
78. Володимир Семаков
107. Руслан Ткаленко
Гонка розпочнеться о 15:15 за київським часом.
Нагадаємо. 18 січня відбулася жіноча спринтерська гонка, де українки фінішували за межами топ-20.