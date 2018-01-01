Прима першим серед українців почне спринт на Кубку світу в Антгольці

Загалом у гонці виступить п'ять українських біатлоністів

У п'ятнию, 19 січня, в італійському Антгольці відбудеться спринтерська гонка у чоловіків в рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. Першим серед українців гонку розпочне Артем Прима, який обрав 14-й номер. Склад збірної України: 14. Артем Прима36. Дмитро Підручний53. Артем