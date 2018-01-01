  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Прима першим серед українців почне спринт на Кубку світу в Антгольці

    Загалом у гонці виступить п'ять українських біатлоністів
    У п'ятнию, 19 січня, в італійському Антгольці відбудеться спринтерська гонка у чоловіків в рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. Першим серед українців гонку розпочне Артем Прима, який обрав 14-й номер. Склад збірної України: 14. Артем Прима36. Дмитро Підручний53. Артем
    • Сьогодні, 19:31
    • Розсилка
    Артем Прима. Фото: Федерація біатлону України
    Артем Прима. Фото: Федерація біатлону України

    Загалом у гонці виступить п'ять українських біатлоністів

    У п'ятнию, 19 січня, в італійському Антгольці відбудеться спринтерська гонка у чоловіків в рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Першим серед українців гонку розпочне Артем Прима, який обрав 14-й номер.

    Склад збірної України:

    14. Артем Прима
    36. Дмитро Підручний
    53. Артем Тищенко
    78. Володимир Семаков
    107. Руслан Ткаленко

    Гонка розпочнеться о 15:15 за київським часом.

    Нагадаємо. 18 січня відбулася жіноча спринтерська гонка, де українки фінішували за межами топ-20.

    біатлон Кубок світу Збірна України лижний спорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ