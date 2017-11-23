Спринт на етапі Кубку світу в Антгольці виграла Екгофф, українки не потрапили навіть до топ-20

Віта фінішувала з 22-м результатом, а Валя не потрапила навіть у гонку переслідування

У четвер, 18 січня, в італійському Антгольці стартував шостий етап Кубку світу з біатлону сезону-2017/18. Починався він жіночим спринтом. А це означало, що можна було отримати відповідь на запитання, чи на етапі у Рупольдингу у збірній України не вгадали зі змащуванням для лиж, чи українські біатлоністи наразі перебувають не у своїй кращій формі.

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Переможниця гонки Тіріл Екгофф. Фото ФБУ

Віта фінішувала з 22-м результатом, а Валя не потрапила навіть у гонку переслідування

У четвер, 18 січня, в італійському Антгольці стартував шостий етап Кубку світу з біатлону сезону-2017/18. Починався він жіночим спринтом. А це означало, що можна було отримати відповідь на запитання, чи на етапі у Рупольдингу у збірній України не вгадали зі змащуванням для лиж, чи українські біатлоністи наразі перебувають не у своїй кращій формі.

Однак, доволі швидко стало зрозуміло, що отримати відповідь на поставлене запитання не вдасться. Спочатку стало відомо, що на етапі не виступить Олена Підгрушна. Напередодні було оголошено, що Юлія Джима захворіла також не вийде на старт. А вже у день гонки з’явилася інформація про негаразди зі здоров’ям в Анастасії Меркушиної.

Отож, Україна у спринті використала свою квоту лише на дві третини. Усі сподівання покладалися на сестер Семеренко, які 18 січня святкували свій 32-й День народження. Крім того, брали участь у перегонах Ірина Варвинець, а також Ольга Абрамова, яка отримала шанс проявити себе на етапі Кубку світу.

Незважаючи на фактично ідеальну для біатлону погоду в Ангольці, ті спортсменки, які стартували у першій групі, багато промахувалися. Наприклад, Кайса Макаряйнен не закрила на стрільбі лежачи відразу дві мішені. На жаль, повторила «успіх» представниці Фінляндії і Валя Семеренко. Її швидкість була не високою (програла 20 секунд на першому колі), а два додаткові кола означали, що на навіть топ-20 розраховувати не варто.

Лідерство же після першого вогневого рубежу захопили Лаура Дальмаєр і Вероніка Віткова, які були точними. Цей дует ділив перше місце, поки стрільбу не подолала словачка Пауліна Фіалкова, яка «привезла» їм майже чотири секунди. Зауважимо, що навіть Дар’я Домрачева не зуміла випередити представницю Словаччини. Найшвидшою ж на трасі була Анастасія Кузьміна. Незважаючи на один промах, вона програвала після «лежки» Фіалковій лише дев’ять секунд.

Віткова та Дальмаєр майже синхронно вдало подолали і другий вогневий рубіж, після чого кинулися «атакувати» трасу. Марі Дорен-Абер також була точною, але швидкість не дозволяла їй боротися за високі місця. Фіалкова на «стійці» припустилася одного промаху, а це означало, що вона вибула з числа претендентів на перемогу. Не змогли втрутитися в особисті змагання Дальмаєр і Віткової ні Кузьміна, ні Домрачева. Перша припустилася на стрільбі стоячи двох промахів, а друга – одного.

У цей час Валя Семеренко точно пройшла другу стрільбу, дещо поліпшивши свої позиції. Щодо Віти, то у неї справи були кращі. Одного разу промахнувшись на «лежці», вона чисто пройшла «стійку». На момент свого виходу зі стадіону вона перебувала в районі топ-10. Тому Віті під силу було піднятися і вище, якби вона підвищила темп. Однак витримати темп лідерів їй не вдалося. На фініші українка програла тогочасному лідеру більше хвилини.

Зазначимо, що Домрачева майже відіграла відставання від Віткової, але все ж білорусці не вистачило кількох сотень метрів, щоб «з'їсти» і ті три секунди, які залишилися між ними на фініші. А от Дальмаєр шансів своїм суперницям не залишила, надзвичайно швидко пройшовши останнє коло.

Після фінішу сестер Семеренко всі погляди українських прихильників біатлону були прикуті до Ірини Варвинець. Вона краще йшла трасою, аніж інші українки, а точна стрільба на «лежці» зробила з неї претендентку на потрапляння навіть у квіткову церемонію. Проте, не зовсім висока швидкість на другому колі й один промах у стрільбі лежачи відкинули Ірину навіть за межі першої двадцятки. Варвинець пропустила вперед Віту Семеренко.

Тим часом у ці хвилини вирішувалася доля гонки. Тіріл Екгофф і Доротея Вірер однаково вдало та швидко проходили спринт. І якщо італійка не закрила одну мішень на «стійці», то норвежка відстрілялася точно, захопивши лідерство. На третьому колі Тіріл не тільки не програла Дальмаєр, а ще і відірвалася від німкені. На фініші Екгофф виглядала щасливою, адже розуміла, що її випередити вже нікому не вдасться.

У підсумковому протоколі Віта Семеренко зайняла 22-е місце, а Ірина Варвинець – 32-е. Валя Семеренко не змогла відібратися навіть до гонки переслідування, фінішувавши з 64-м результатом. А найгірше гонка вдалася Ользі Абрамовій, яка з трьома промахами стала 74-ою.

Кубок світу з біатлону сезону-2017/18

Етап в Антгольці/Антерсельві, Італія

Жіночий спринт, 7,5 км

1. Тіріл Екгофф (Норвегія) (0+0) – 21:05.3

2. Лаура Дальмаєр (Німеччина) (0+0) - +12.0

3. Вероніка Віткова (Чехія) (0+0) - +20.6

4. Дар’я Домрачева (Білорусь) (0+1) - +23.0

5. Анаїс Бескон (Франція) (0+0) - +26.6

...22. Віта Семеренко (Україна) (1+0) - +1:21.1

...32. Ірина Варвинець (Україна) (0+1) - +1:39.9

...64. Валя Семеренко (Україна) (2+0) - +2:37.1

...74. Ольга Абрамова (Україна) (1+2) - +2:46.8



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