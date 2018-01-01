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    Прима після індивідуальної гонки піднявся на 36-ту сходинку загального заліку Кубка світу

    У Кубку націй чоловіча збірна Україна замикає топ-10
    У німецькому Рупольдингу завершилася чоловіча індивідуальна гонка в рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону. Найкращий результат серед українських біатлоністів показав Артем Прима, який фінішував 26-м. Пропонуємо вашій увазі оновлений рейтинг Кубка світу, залік індивідуальних гонок та залік Кубка націй у чоловіків. Загальний залік Кубка
    • Сьогодні, 17:24
    • Розсилка
    Артем Прима
    Артем Прима

    У Кубку націй чоловіча збірна Україна замикає топ-10

    У німецькому Рупольдингу завершилася чоловіча індивідуальна гонка в рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону.

    Найкращий результат серед українських біатлоністів показав Артем Прима, який фінішував 26-м.

    Пропонуємо вашій увазі оновлений рейтинг Кубка світу, залік індивідуальних гонок та залік Кубка націй у чоловіків.

    Загальний залік Кубка світу

    1. Мартен Фуркад (Франція) - 612
    2. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) - 562
    3. Яков Фак (Словенія) - 399
    4. Лукас Гофер (Італія) - 319
    5. Антон Шипулін (Росія) - 311
    ...
    30. Дмитро Підручний (Україна) - 123
    36. Артем Прима (Україна) - 91
    68. Сергій Семенов (Україна) - 17
    73. Руслан Ткаленко (Україна) - 10
    83. Володимир Сємаков (Україна) - 5

    Залік індивідуальних гонок

    1. Мартен Фуркад (Франція) - 108
    2. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) - 108
    3. Кантен Фійон Майє (Франція) - 75
    4. Лукас Гофер (Італія) - 70
    5. Онджей Моравець (Чехія) - 65
    ...
    21. Артем Прима (Україна) - 33
    40. Сергій Семенов (Україна) - 17

    Кубок націй

    1. Норвегія - 3626.0
    2. Франція - 3429.0
    3. Німеччина - 3417.0
    4. Росія - 3025.0
    5. Італія - 3019.0
    ...10. Україна - 2503.0

    біатлон Кубок світу Збірна України
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