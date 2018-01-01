Прима після індивідуальної гонки піднявся на 36-ту сходинку загального заліку Кубка світу
- Сьогодні, 17:24
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Розсилка
У Кубку націй чоловіча збірна Україна замикає топ-10
У німецькому Рупольдингу завершилася чоловіча індивідуальна гонка в рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону.
Найкращий результат серед українських біатлоністів показав Артем Прима, який фінішував 26-м.
Пропонуємо вашій увазі оновлений рейтинг Кубка світу, залік індивідуальних гонок та залік Кубка націй у чоловіків.
Загальний залік Кубка світу
1. Мартен Фуркад (Франція) - 612
2. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) - 562
3. Яков Фак (Словенія) - 399
4. Лукас Гофер (Італія) - 319
5. Антон Шипулін (Росія) - 311
...
30. Дмитро Підручний (Україна) - 123
36. Артем Прима (Україна) - 91
68. Сергій Семенов (Україна) - 17
73. Руслан Ткаленко (Україна) - 10
83. Володимир Сємаков (Україна) - 5
Залік індивідуальних гонок
1. Мартен Фуркад (Франція) - 108
2. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) - 108
3. Кантен Фійон Майє (Франція) - 75
4. Лукас Гофер (Італія) - 70
5. Онджей Моравець (Чехія) - 65
...
21. Артем Прима (Україна) - 33
40. Сергій Семенов (Україна) - 17
Кубок націй
1. Норвегія - 3626.0
2. Франція - 3429.0
3. Німеччина - 3417.0
4. Росія - 3025.0
5. Італія - 3019.0
...10. Україна - 2503.0