В індивідуальній гонці на етапі Кубку світу у Рупольдингу рівних не було Фуркаду, Прима став 26-м

У німецькому містечку розпочався п'ятий етап біатлонного Кубку світу

П’ятий етап Кубку світу з біатлону-2017/18 у Рупольдингу починався найдовшою гонкою, яка є у нинішньому біатлоні, – 20-кілометровою індивідуальною гонкою у чоловіків. Нагадаємо, у даній дисципліні штрафних кіл не передбачено. Якщо біатлоніст промахується, то до його часу автоматично додається одна хвилина. Враховуючи те, як виступив

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мартен Фуркад. Фото ФБУ

У німецькому містечку розпочався п'ятий етап біатлонного Кубку світу

П’ятий етап Кубку світу з біатлону-2017/18 у Рупольдингу починався найдовшою гонкою, яка є у нинішньому біатлоні, – 20-кілометровою індивідуальною гонкою у чоловіків. Нагадаємо, у даній дисципліні штрафних кіл не передбачено. Якщо біатлоніст промахується, то до його часу автоматично додається одна хвилина.

Враховуючи те, як виступив Дмитро Підручний на попередньому етапі (особливо його п’яте місце у гонці переслідування), були сподівання, що і в іншому німецькому містечку він зможе повторити свій успіх. Підручний стартував першим з українців, отримавши дев’ятий номер. Артем Прима починав гонку 31-м, Володимир Сємаков – 39-м, Руслан Ткаленко – 65-м, а Артем Тищенко – 90-м. Усього ж було заявлено 108 спортсменів, один з яких не стартував.

Підручний вирішив не форсувати події зі стартових кілометрів. Перед першою стрільбою він програвав лідеру, яким на той момент був Сімон Детьйо, 18 секунд. Проте така тактика не допомогла Дмитру – він одного разу промахнувся. І це відразу ж відкинуло його на останні місця. Хоча і до вогневого рубежу він був далеко не серед лідерів.

Прима розпочав гонку активніше. Принаймні, він перебував на початку третього десятку за швидкістю на стартових кілометрах. Тоді, як Підручний значився останнім на позначці 2.3 км. І це серед 32-х спортсменів, які на той момент подолали цю відстань. Першим «перевершити» Дмитра судилося Володимиру Сємакову, який із самого початку гонки перетворився в одного з аутсайдерів. А тому міг сподіватися винятково на точну стрільбу.

Підручний, поки Прима проходив першу стрільбу з одним промахом, дещо додав на трасі. А всі закриті мішені підняли Дмитра в онлайн-заліку. Українець програвав Ондржею Моравецю, який захопив лідерство до приходу Мартена Фуркада, майже півтори секунди. Проте саме француз встановив час для всіх переслідувачів, вигравши у чеха цілих 40 секунд.

Сємаков перший вогневий рубіж пройшов чисто, але нешвидкий темп не дозволяв йому розраховувати на високі позиції. Володимир був найгіршим з тих, хто закрив усі мішені, а відставання від Фуркада складало 55 секунд.

Майже одночасно Підручний і Прима прийшли на третю та другу стрільбу відповідно. І, на жаль, кожен з них промахнувся по одному разу. А це означало, що на топ-10 їм уже не доводилося розраховувати. Водночас, Сємаков «застрілився» на першій «стійці», додавши до свого результату відразу дві хвилини.

І поки Йоганнес Бьо сподівався на промахи у Фуркада, француз чисто пройшов і третю стрільбу. Мартен більше хвилини вигравав у Моравеця, який також мав «нуль» у рядку «штраф». І хоча Бьо аналогічно вдало пройшов третій вогневий рубіж, його програш Фуркаду ходом складав більше півхвилини.

Підручний поставив під питання своє потрапляння навіть в очки одним неточним пострілом на другій «стійці». Водночас, Руслан Ткаленко перший свій вогневий рубіж пройшов вдало, але ситуація була схожа на ту, що й у Сємакова. На трасі 25-річний українець програвав багато, хоча йшов дещо краще, аніж Володимир.

Апогей гонки стався на четвертій стрільбі Фуркада. Мартен закрив 19 мішеней з 19-ти, але останню не закрив. Чим дав шанс Бьо. А от Моравець, не припустившись жодного промаху, програвав перед останнім колом французу 30 секунд. Та і Йоганнес залишив одну мішень незакритою. І з одного з фаворитів на перемогу норвежець перетворився на біатлоніста, який всього лише претендує на п’єдестал.

Прима, Ткаленко й Артем Тищенко потрапили у штиль під час четвертої, другої та першої своїх стрільб відповідно. І всі троє відстрілялися точно, ставши претендентами на найкращий результат у цій гонці серед українців. Успішно третій і четвертий вогневі рубежі пройшов і Сємаков. І якби не два промахи на «стійці», то Володимир цілком міг розраховувати на достатньо високі позиції, як для себе.

Перемогу задовго до офіційного фінішу гонки здобув Фуркад. А Бьо так і не зумів наздогнати Моравеця, програвши чеху п’ять секунд. Серед тих, хто міг втрутитися у боротьбу за п’єдестал, був тільки легендарний Уле-Ейнар Бйорндален. Проте норвежець на другій «лежці» не закрив відразу дві мішені. Зате закрив усі «темна конячка» гонки німець Роман Різ. Він пішов на останнє коло, маючи аналогічний результат, що і у Бьо, але на трасі норвежець йшов швидше.

Мартен Фуркад. Фото biathlonworld.com

Щодо Ткаленка та Тищенка, то їм не вдалося пройти гонку без додаткових штрафів. Легкий порив вітру не дозволив українцям закрити по одній мішені на чергових вогневих рубежах. Цей факт, а також нешвидкий хід означали, що цей дует в очкову зону сьогодні точно не потрапить. Руслан ще й «посипався» на другій «стійці», промахнувшись двічі. Артем виходив з останнього вогневого рубежу «в очках», але у підсумку він фінішував лише 49-м.

Найкращим серед українців став Артем Прима, який з двома додатковими хвилинами у підсумку показав 26-й результат. А от Дмитра Підручного в останній момент вибили із залікової зони – він став 41-м.

Кубок світу з біатлону сезону-2017/18

Етап у Рупольдингу, Німеччина

Чоловіча індивідуальна гонка, 20 км

1. Мартен Фуркад (Франція) (0+0+0+1) – 44:27.9

2. Ондржей Моравець (Чехія) (0+0+0+0) - +1:01.0

3. Йоганнес Бьо (Норвегія) (0+0+0+1) - +1:06.3

4. Роман Різ (Німеччина) (0+0+0+0) - +1:19.1

5. Міхал Крчмарж (Чехія) (0+0+0+0) - +1:36.6

...26. Артем Прима (Україна) (1+1+0+0) - +3:53.5

...41. Дмитро Підручний (Україна) (1+0+1+1) - +4:43.5

...49. Артем Тищенко (Україна) (0+1+0+0) - +4:52.8

...58. Володимир Сємаков (Україна) (0+2+0+0) - +5:15.8

...80. Руслан Ткаленко (Україна) (0+0+1+2) - +6:58.6

«Главком»