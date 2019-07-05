Призера двох Олімпіад ув’язнили за наркоторгівлю
Джек Бобрідж
The Courier
Австралійського велогонщина Джека Бобріджа позбавили волі
Австралійського велогонщика Джека Бобріджа ув’язнили на 4,6 року за торгівлю наркотиками.
Спортсмена визнали винним в продажі сотень пігулок екстазі партнеру по команді Алексу Макгрегору, інформує Reuters.
Бобрідж – триразовий чемпіон світу та дворазовий срібний призер Олімпіади (Лондон-2012, Ріо-де-Жанейро-2016) з велотреку.
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