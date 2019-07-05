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    Новини

    Призера двох Олімпіад ув’язнили за наркоторгівлю

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    Джек Бобрідж - Призера двох Олімпіад ув’язнили за наркоторгівлю
    Джек Бобрідж
    The Courier

    Австралійського велогонщина Джека Бобріджа позбавили волі

    Австралійського велогонщика Джека Бобріджа ув’язнили на 4,6 року за торгівлю наркотиками.

    Спортсмена визнали винним в продажі сотень пігулок екстазі партнеру по команді Алексу Макгрегору, інформує Reuters.

    Бобрідж – триразовий чемпіон світу та дворазовий срібний призер Олімпіади (Лондон-2012, Ріо-де-Жанейро-2016) з велотреку.

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