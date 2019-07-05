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    Сергія Бубку назвали серед причетних до корупції осіб

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    Сергій Бубка - Сергія Бубку назвали серед причетних до корупції осіб
    Сергій Бубка
    Цензор

    У бразильському суді очільника НОК України назвали серед осіб, які могли брати хабарі за вибір Ріо-де-Жанейро столицею Олімпіади

    Президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку назвали в Бразилії серед осіб, які можуть бути причетними до отримання хабарів за вибір Ріо-де-Жанейро столицею Олімпіади-2016.

    Таку заяву під час судового розгляду справи про корупцію зробив колишній губернатор Ріо-де-Жанейро Сержіо Кабрал. Про це повідомляє канадське видання GamesBids з посиланням на бразильське Globo News.

    Також серед можливих отримувачів хабарів Кабрал назвав колишнього російського плавця Алєксандра Попова, який пребував у складі Міжнародного олімпійського комітету.

    Сам колишній губернатор Ріо-де-Жанейро повідомив під час судового засідання, що особисто забезпечив бразильській заявці дев’ять голосів за 2 мільйони доларів.

    Вибори столиці Олімпіади-2016 відбулися 2009 року. За підсумками трьох раундів заявка Ріо-де-Жанейро (66 голосів) здобула перевагу у 24 над Мадридом (32 голоси). Ігри в Ріо-де-Жанейро відбулися з 5 по 21 серпня 2016 року.

    Того ж 2009 року Сергія Бубку звинувачували в незаконній виплаті 45 000 доларів компанії сина президента Міжнародної легкоатлетичної федерації (IAAF) Ламіна Дяка. Втім спеціальна слідча комісія IAAF не виявила жодних порушень. 

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