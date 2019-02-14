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    Прокунін про стан Підгрушної: У неї не дуже хороша форма, але є ще суб’єктивний фактор

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    Андрєй Прокунін вестиме збірну до перемог у Солт-Лейк-Сіті без Підгрушної - Прокунін про стан Підгрушної: У неї не дуже хороша форма, але є ще суб’єктивний фактор
    Андрєй Прокунін вестиме збірну до перемог у Солт-Лейк-Сіті без Підгрушної
    XSport.ua

    Тренер жіночої збірної з біатлону пояснив, чому капітан команди покинула її розташування

    Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Андрєй Прокунін прокоментував від'їзд олімпійської чемпіонки Олени Підгрушної з кубкових етапів у Канаді і США до Києва, на медичне обстеження.

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    «Все банально просто, - каже тренер. - Крім того, що є об’єктивні причини – не дуже хороша форма, існують ще й суб’єктивні – фактор, який лімітує тренувальний процес. Тому ми вирішили, що треба пройти обстеження у Києві й на основі його результатів зробити якусь корекцію тренувального процесу, щоб у найкращому стані підвести Олену до чемпіонату світу. Спортсменка разом із командою IBU перебуватиме на тренувальному зборі в Отепяя, і вже звідти, якщо здоров’я дозволить, приїде на чемпіонат світу в Естерсунд».

    Восьмий етап Кубка світу стартує сьогодні, 14 лютого, о 20:15 за київським часом жіночою спринтерською гонкою.

     Читайте також: Без Прими, Підгрушної і Семеренко: Україна визначилася з учасниками етапу в Солт-Лейк-Сіті

    Джерело: UA:Біатлон

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