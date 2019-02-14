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    Без Прими, Підгрушної і Семеренко: Україна визначилася з учасниками етапу в Солт-Лейк-Сіті

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    &nbsp;У США Україна сподіватиметься найперше на Дмитра Підручного - Без Прими, Підгрушної і Семеренко: Україна визначилася з учасниками етапу в Солт-Лейк-Сіті
     У США Україна сподіватиметься найперше на Дмитра Підручного
    UA:Біатлон

    Окремі наші біатлоністи почали підготовку до другорядного чемпіонату Європи

    Сьогодні в Солт-Лейк-Сіті (США) о 20:15 за київським часом жіночою спринтерською гонкою стартує восьмий етап Кубка світу з біатлону.

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    Склад чоловічої збірної України порівняно з етапом в Кенморі (Канада) зазнав змін.

    Старший тренер Юрай Санітра взяв трьох біатлоністів - Дмитра Підручного, Артема Тищенка та Тараса Лесюка. Артем Прима та Сергій Семенов вирушили на збір в Отепя (Естонія). Там вони готуватимуться до чемпіонату Європи, який стартує 20 лютого в Мінську (Білорусь).

    Жіноча команда у цьому етапі візьме участь у такому складі: Юлія Джима, Надія Бєлкіна, Яна Бондар та Марія Кручова. Юлія Журавок вирушила на збір до Отепя, де готуватиметься до чемпіонату Європи. Олена Підгрушна полетіла у Київ на медичне обстеження.

     Читайте також: Біатлонна естафета на етапі Кубка світу в Кенморі: непереможна Норвегія, конкурентна Україна

    Джерело: UA:Біатлон

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    біатлон Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Сергій Семенов Артем Прима
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