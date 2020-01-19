«Прометей» піднявся на друге місце в баскетбольній Суперлізі



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«Прометей» здобув другу перемогу поспіль ФБУ

Кам’янчани перемогли вдома «Миколаїв»

«Прометей» переміг вдома «Миколаїв» у поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч – 90:77.

«Прометей» – «Миколаїв» – 90:77 (22:18, 30:26, 19:17, 19:16)

«Прометей»: Едвін 21о+7пд, Маєрс 17о+6пд, Крік 14, Сидоров 11о+5пд, Конате 9о+6пд, Міллер 8о+8пд, Лукашов 8о+7пр, Антипов 2о+5пд, Мальчевський

«Миколаїв»: Петерсон 28о+11пд+8пр, Брістол 13о+11пд, Онуфрієв 10, Луценко 8, Зотов 5о+6пр, Адедиран 5, Приймак 4, Хохоник 2, Давидюк 2, Юрченко

Господарі починали поєдинок у статусі номінального фавориту. На підтвердження очікувань зі старту відірвалися на 10 очок. Але лише до того моменту, поки лідер гостей Петерсон не включився в боротьбу. Першим же влучанням він скоротив відставання на три очка.

Подальший перебіг подій показав, що вагомих аргументів проти Петерсона у господарів немає. Той набирав свої чергові очки, ставши найрезультативнішим у миколаївців за першу половину – 14 очок. Стільки ж очок у господарів набрав Крік, допомігши команді втримати 8 очок переваги після першої половини.

Однак зусиль нестримного Петерсона було гостям недостатньо, аби наздогнати господарів. Миколаївці вдвічі більше втрачали, за що кам’янчани їх холоднокровно карали.

Кам’янчани впевнено довели матч до 12-ї перемоги в регулярному чемпіонаті та піднялися на другу сходинку турнірної таблиці.

У господарів найвагоміший внесок у перемогу зробив Едвін – 21 очко та 7 підбирань. А найрезультативнішим у матчі став миколаївець Петерсон з дабл-даблом – 28 очок, 11 підбирань, 8 передач. Однак його зусиль не вистачило для перемоги команди.