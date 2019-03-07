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    «Промітеас» Липового з перемоги стартував у плей-оф Ліги чемпіонів (відео)

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    «Промітеас» Липового з перемоги стартував у плей-оф Ліги чемпіонів (відео)
    ФБУ

    Наш баскетболіст зумів себе проявити в грі

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    Захисник національної збірної України Олександр Липовий допоміг грецькому «Промітеасу» виграти перший матч 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів. Команда нашого легіонера вдома перемогла іспанський Тенеріфе – 69:57.

    Липовий вийшов у старті, відіграв 37 хвилин, набрав 10 очок (2/3 двоочкових, 2/6 триочкових), зробив 3 підбирання (1 в нападі) та 1 передачу при 1 втраті та 1 фолі. Коефіцієнт корисності склав «+8».

    Матч відповідь відбудеться 13 березня в Іспанії. Переможець протистояння визначатиметься за підсумками двох матчів.

     Читайте також: Олексій Лень став найефективнішим у складі «Атланти» в матчі проти «Сан-Антоніо»

    Джерело: Федерація баскетболу України

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