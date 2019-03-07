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    Олексій Лень став найефективнішим у складі «Атланти» в матчі проти «Сан-Антоніо»

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    Олексій Лень відіграв традиційно корисно - Олексій Лень став найефективнішим у складі «Атланти» в матчі проти «Сан-Антоніо»
    Олексій Лень відіграв традиційно корисно
    baltimoresun.com

    Правда, перемогти «яструби» одначе не змогли

    Український центровий Олексій Лень розпочав у стартовій п'ятірці домашній матч своєї «Атланти Гокс» проти «Сан-Антоніо Спьорз» у регулярному чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

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    Олексій провів на майданчику 29 хвилин, набрав 11 очок (4/8 - кидки з гри, 2/5 - триочкові, 1/2 - штрафні), зробив 7 підбирань, 2 асисти, 1 перехоплення і одну втрату. Показник ефективності українця найвищий серед гравців «Атланти» - +12.

    Втім, перемогти «яструби» не зуміли - 104:111. У складі суперників нестримним був візаві Леня, центровий Ламаркус Олдрідж, який до 32-х очок додав 9 підбирань.

    Додамо, що інший українець в НБА Святослав Михайлюк не потрапив до заявки на матч свого «Детройт Пістонс» проти «Міннесоти». «Пістонс» перемогли - 131:114. 

     Читайте також: Тренер Мітровіч: «Мені шкода, що європейський баскетбол втратив таких гравців, як українці Михайлюк і Лень»
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    баскетбол НБА Олексій Лень Святослав Михайлюк Атланта Гокс Сан-Антоніо Спьорз Ламаркус Олдрідж
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