Олексій Лень став найефективнішим у складі «Атланти» в матчі проти «Сан-Антоніо»



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Олексій Лень відіграв традиційно корисно baltimoresun.com

Правда, перемогти «яструби» одначе не змогли

Український центровий Олексій Лень розпочав у стартовій п'ятірці домашній матч своєї «Атланти Гокс» проти «Сан-Антоніо Спьорз» у регулярному чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Олексій провів на майданчику 29 хвилин, набрав 11 очок (4/8 - кидки з гри, 2/5 - триочкові, 1/2 - штрафні), зробив 7 підбирань, 2 асисти, 1 перехоплення і одну втрату. Показник ефективності українця найвищий серед гравців «Атланти» - +12.

Втім, перемогти «яструби» не зуміли - 104:111. У складі суперників нестримним був візаві Леня, центровий Ламаркус Олдрідж, який до 32-х очок додав 9 підбирань.

Додамо, що інший українець в НБА Святослав Михайлюк не потрапив до заявки на матч свого «Детройт Пістонс» проти «Міннесоти». «Пістонс» перемогли - 131:114.