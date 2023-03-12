Промоутер Ф'юрі назвав дату бою між британцем та українцем Усиком

Воррен назвав майбутній поєдинок найбільшим боєм у надважкій вазі за дуже багато років

Бій має відбутися 29 квітня

Промоутер Тайсона Ф’юрі Френк Воррен розповів про деталі перемовин щодо бою між британцем та українцем Олександром Усиком.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Все в силі. З контрактами розібралися. Ми просто повинні продовжувати рухатися вперед, впевнений, бій відбудеться. 29 квітня буде датою бою. На якомусь етапі не був впевнений, чи підійде Тайсону ця дата, але він у порядку. Вони обидва вийшли та сказали, що хочуть зробити поєдинок. Очевидно, ми повинні підписати контракти. Усі працюють, щоб все завершити», – заявив Воррен.

Він також підкреслив, що всі хочуть побачити цей бій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Кожен повинен зняти капелюха перед Ф’юрі, тому що він єдиний надважковаговик з тих великих днів слави Алі, Формана та Фрейзера, який бився з найкращими бійцями покоління.

Він бився проти Кличка, який був найкращим у своєму поколінні, прийшов на його територію та переміг. Вайлдер – чемпіон, який володів поясом найдовше. Тайсон приїхав у США та тричі переміг його. Тепер він підступає до хлопця, який двічі переміг Джошуа і має три пояси», – наголосив Воррен.

Він також назвав майбутній поєдинок найбільшим боєм у надважкій вазі за дуже багато років.

«Коли ми все завершимо – все буде чудово. Це перший раз, коли чотири пояси будуть на кону. Це найбільший бій у надважкій вазі за невідомо скільки років.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Обидва непереможені та обидва в розквіті сил. Це буде фантастична подія та найкасовіша подія, яка коли-небудь проходила на «Вемблі». Говорю не про бокс, а взагалі. Минулого року у квітні Тайсон теж зібрав тут аншлаг. Він мегазірка, радий за нього. Люди повинні визнати, що маємо боксера, який ні від кого не ухиляється», – сказав Воррен.