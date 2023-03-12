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Промоутер Ф'юрі назвав дату бою між британцем та українцем Усиком

Христина Жиренко
glavcom.ua
Промоутер Ф'юрі назвав дату бою між британцем та українцем Усиком
Воррен назвав майбутній поєдинок найбільшим боєм у надважкій вазі за дуже багато років

Бій має відбутися 29 квітня

Промоутер Тайсона Ф’юрі Френк Воррен розповів про деталі перемовин щодо бою між британцем та українцем Олександром Усиком.

«Все в силі. З контрактами розібралися. Ми просто повинні продовжувати рухатися вперед, впевнений, бій відбудеться. 29 квітня буде датою бою. На якомусь етапі не був впевнений, чи підійде Тайсону ця дата, але він у порядку. Вони обидва вийшли та сказали, що хочуть зробити поєдинок. Очевидно, ми повинні підписати контракти. Усі працюють, щоб все завершити», – заявив Воррен.

Він також підкреслив, що всі хочуть побачити цей бій.

«Кожен повинен зняти капелюха перед Ф’юрі, тому що він єдиний надважковаговик з тих великих днів слави Алі, Формана та Фрейзера, який бився з найкращими бійцями покоління.

Він бився проти Кличка, який був найкращим у своєму поколінні, прийшов на його територію та переміг. Вайлдер – чемпіон, який володів поясом найдовше. Тайсон приїхав у США та тричі переміг його. Тепер він підступає до хлопця, який двічі переміг Джошуа і має три пояси», – наголосив Воррен.

Він також назвав майбутній поєдинок найбільшим боєм у надважкій вазі за дуже багато років.

«Коли ми все завершимо – все буде чудово. Це перший раз, коли чотири пояси будуть на кону. Це найбільший бій у надважкій вазі за невідомо скільки років.

Обидва непереможені та обидва в розквіті сил. Це буде фантастична подія та найкасовіша подія, яка коли-небудь проходила на «Вемблі». Говорю не про бокс, а взагалі. Минулого року у квітні Тайсон теж зібрав тут аншлаг. Він мегазірка, радий за нього. Люди повинні визнати, що маємо боксера, який ні від кого не ухиляється», – сказав Воррен.

Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

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