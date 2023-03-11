Усик і Ф'юрі домовилися про бій. Українець висунув умову британцю

Усик та Ф'юрі не могли домовитися про розподіл гонорару за бій

Місцем зустрічі Усика та Ф'юрі стане арена «Вемблі» у Лондоні

Команди українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі досягли домовленості про проведення бою. Про це повідомив резидент Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Гілберто Мендоза.

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«Вони просять час для роботи над контрактами, щоб закрити угоду», – сказано у релізі WBA.

Очікується, що місцем зустрічі Усика та Ф'юрі стане арена «Вемблі» у Лондоні. Ймовірна дата бою – 29 квітня.

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Також відомо, що обидва боксери записали короткі відео.

Ф'юрі у своєму відео сказав: «Усик, підписуй контракт, потворний виродку».

Натомість Усик записав більш розлоге повідомлення, в якому заявив, що готовий на розподіл гонорару за схемою 70% на 30% на користь Ф'юрі. Водночас, українець висунув одну умову. «Гей, жадібне пузо. Я приймаю твою пропозицію 70% на 30%, щоб битися 29 квітня на «Вемблі». Але ти обіцяєш пожертвувати Україні 1 мільйон фунтів відразу після бою. І за кожен день твоєї затримки ви заплатите 1% зі свого гаманця українцям. Домовились?» – сказав Усик.

Нагадаємо, Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської організації (WBO), Міжнародної боксерської організації (IBO) та Міжнародної боксерської федерації (IBF). Ф'юрі володіє поясом Всесвітньої боксерської ради (WBC).

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До слова, Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з боксу через участь РФ. Вітчизняна федерація не згодна з рішенням Міжнародної боксерської асоціації (IBA) дозволити змагатися білорусам і росіянам.