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Усик і Ф'юрі домовилися про бій. Українець висунув умову британцю

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Усик і Ф'юрі домовилися про бій. Українець висунув умову британцю
Усик та Ф'юрі не могли домовитися про розподіл гонорару за бій
фото з відкритих джерел

Місцем зустрічі Усика та Ф'юрі стане арена «Вемблі» у Лондоні

Команди українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі досягли домовленості про проведення бою. Про це повідомив резидент Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Гілберто Мендоза.

«Вони просять час для роботи над контрактами, щоб закрити угоду», – сказано у релізі WBA.

Усик і Ф'юрі домовилися про бій. Українець висунув умову британцю фото 1

Очікується, що місцем зустрічі Усика та Ф'юрі стане арена «Вемблі» у Лондоні. Ймовірна дата бою – 29 квітня.

Також відомо, що обидва боксери записали короткі відео.

Ф'юрі у своєму відео сказав: «Усик, підписуй контракт, потворний виродку».

Натомість Усик записав більш розлоге повідомлення, в якому заявив, що готовий на розподіл гонорару за схемою 70% на 30% на користь Ф'юрі. Водночас, українець висунув одну умову. «Гей, жадібне пузо. Я приймаю твою пропозицію 70% на 30%, щоб битися 29 квітня на «Вемблі». Але ти обіцяєш пожертвувати Україні 1 мільйон фунтів відразу після бою. І за кожен день твоєї затримки ви заплатите 1% зі свого гаманця українцям. Домовились?» – сказав Усик.

Нагадаємо, Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської організації (WBO), Міжнародної боксерської організації (IBO) та Міжнародної боксерської федерації (IBF). Ф'юрі володіє поясом Всесвітньої боксерської ради (WBC).

До слова, Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з боксу через участь РФ.  Вітчизняна федерація не згодна з рішенням Міжнародної боксерської асоціації (IBA) дозволити змагатися білорусам і росіянам.

Теги: Олександр Усик бокс

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