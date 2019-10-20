Промоутер Гвоздика і Бетербієва: До восьмого раунду українець впевнено перемагав



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До нокауту Гвоздик лідирував за записками двох з трьох суддів Сегодня

Боб Арум стверджує, що бій не був для Олександра безнадійним

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум поділився враженнями від об'єднавчого поєдинку в напівважкій вазі між Олександром Гвоздиком і Артуром Бетербієвим. За словами функціонера, який веде справи обох бійців, українець впевнено вигравав бій аж до воьсмого раунду, коли Бетербієв вніс докорінний перелом у хід зустрічі.

«Думаю, що Гвоздик вигравав бій. Це був близький для нього, але переможний поєдинок. Зрозуміло, що Бетербієв став відіграватися в останніх раундах. Думаю, що аж до восьмої трихвилинки Гвоздик впевнено перемагав», - наводить слова Арума BoxingScene.

У результаті перемоги над Гвоздиком Артур Бетербієв став чемпіоном світу за двома версіями - WBC і IBF. Очікується, що в 2020 році росіянин може провести об'єднавчий бій з іншим представником РФ Дмітрієм Біволом.