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    Промоутер Гвоздика і Бетербієва: До восьмого раунду українець впевнено перемагав

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    До нокауту Гвоздик лідирував за записками двох з трьох суддів - Промоутер Гвоздика і Бетербієва: До восьмого раунду українець впевнено перемагав
    До нокауту Гвоздик лідирував за записками двох з трьох суддів
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    Боб Арум стверджує, що бій не був для Олександра безнадійним

    Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум поділився враженнями від об'єднавчого поєдинку в напівважкій вазі між Олександром Гвоздиком і Артуром Бетербієвим. За словами функціонера, який веде справи обох бійців, українець впевнено вигравав бій аж до воьсмого раунду, коли Бетербієв вніс докорінний перелом у хід зустрічі.

    «Думаю, що Гвоздик вигравав бій. Це був близький для нього, але переможний поєдинок. Зрозуміло, що Бетербієв став відіграватися в останніх раундах. Думаю, що аж до восьмої трихвилинки Гвоздик впевнено перемагав», - наводить слова Арума BoxingScene.

    У результаті перемоги над Гвоздиком Артур Бетербієв став чемпіоном світу за двома версіями - WBC і IBF. Очікується, що в 2020 році росіянин може провести об'єднавчий бій з іншим представником РФ Дмітрієм Біволом.

     Читайте також: Гвоздик – Бетербієв: повне відео бою, в якому українець втратив усе
    бокс Олександр Гвоздик Боб Арум Артур Бетербієв
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