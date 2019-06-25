Промоутер Усика: дебют в надважкій вазі плануємо на вересень



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Олександр Усик MIA

Однак остаточно суперника українця ще не визначено

Промоутер колишнього абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика Олександр Краснюк розповів у коментарі Tribuna.com про плани українця на дебют в надважкій ваговій категорії.

Поєдинок планується на вересень. Втім остаточно наступного суперника українця ще не визначено.

«Остаточної дати ще немає. Плануємо бій на вересень. Втім ще немає ні місця, ні точної дати, ні суперника.

Карлос Такам є серед варіантів, та наразі він не у пріоритеті. Зважуємо можливі сценарії. Що стосується Повєткіна, то остаточне рішення затверджує сам боксер. Олександр зазначив, що йому було б некомфортно боксувати за обставин, які він раніше окреслював», - розповів Красюк.

Дебют Усика в надважкій вазі мав відбутися 25 травня проти Карлоса Такама. Однак поєдинок не відбувся через пошкодження українця.