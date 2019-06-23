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    Усик став претендентом на бій з переможцем реваншу Руїс – Джошуа

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    Олександр Усик - Усик став претендентом на бій з переможцем реваншу Руїс – Джошуа
    Олександр Усик
    ZIK

    Уже другий бій у надважкій вазі може стати титульним для українця

    Всесвітня боксерська організація (WBO) призначила колишнього абсолютного чемпіона в першій важкій вазі Олександра Усика обов’язковим претендентом на титульний бій з переможцем реваншу Енді Руїс – Ентоні Джошуа.

    Наразі Руїс володіє чемпіонськими титулами WBO, WBA, IBF та IBO. На початку червня Руїс сенсаційно нокаутував Джошуа в титульному бою. Реванш має відбутися до кінця поточного року.

    Українець Олександр Усик планує дебютувати в надважкій вазі восени поєдинком проти Карлоса Такама. У разі перемоги він автоматично стане претендентом на бій з переможцем пари Руїс – Джошуа.

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