Усик став претендентом на бій з переможцем реваншу Руїс – Джошуа



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Олександр Усик ZIK

Уже другий бій у надважкій вазі може стати титульним для українця

Всесвітня боксерська організація (WBO) призначила колишнього абсолютного чемпіона в першій важкій вазі Олександра Усика обов’язковим претендентом на титульний бій з переможцем реваншу Енді Руїс – Ентоні Джошуа.

Наразі Руїс володіє чемпіонськими титулами WBO, WBA, IBF та IBO. На початку червня Руїс сенсаційно нокаутував Джошуа в титульному бою. Реванш має відбутися до кінця поточного року.

Українець Олександр Усик планує дебютувати в надважкій вазі восени поєдинком проти Карлоса Такама. У разі перемоги він автоматично стане претендентом на бій з переможцем пари Руїс – Джошуа.