Промоутер Усика: Ведемо переговори з WBSS, щоб фінал пройшов на «Олімпійському»
- Сьогодні, 18:58
-
Розсилка
Позиція керівників турніру поки незмінна
Українська сторона веде переговори щодо проведення фінального бою WBSS Олександр Усик - Мурат Гассієв (26-0, 19 КО) на НСК «Олімпійський».
Про це повідомив промоутер Усика Олександр Красюк.
«Ми вже тривалий період часу ведемо дискусії з Всесвітньою боксерською суперсерією, щоб цей поєдинок відбувся на «Олімпійському». Ми хотіли б провести бій e Києві. Говорити про шанси не буду», - зазначив він.
«Незважаючи на переговори, позиція WBSS незмінна - шоу відбудеться 11 травня в Саудівській Аравії в місті Джидда», - додав Красюк.
Нагадаємо, російська сторона також хоче проведення бою в Москві або Санкт-Петербурзі, хоча він вже запланований на 11 травня в Джидді, Саудівська Аравія.
Раніше Усик і Гассієв вже провели першу дуель поглядів.
Джерело: Обозреватель