Промоутер Усика: Ведемо переговори з WBSS, щоб фінал пройшов на «Олімпійському»

Позиція керівників турніру поки незмінна

Українська сторона веде переговори щодо проведення фінального бою WBSS Олександр Усик - Мурат Гассієв (26-0, 19 КО) на НСК «Олімпійський». Про це повідомив промоутер Усика Олександр Красюк. «Ми вже тривалий період часу ведемо дискусії з Всесвітньою боксерською суперсерією, щоб цей поєдинок відбувся на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Усик. Фото: K2 Promotions

Позиція керівників турніру поки незмінна

Українська сторона веде переговори щодо проведення фінального бою WBSS Олександр Усик - Мурат Гассієв (26-0, 19 КО) на НСК «Олімпійський».

Про це повідомив промоутер Усика Олександр Красюк.

«Ми вже тривалий період часу ведемо дискусії з Всесвітньою боксерською суперсерією, щоб цей поєдинок відбувся на «Олімпійському». Ми хотіли б провести бій e Києві. Говорити про шанси не буду», - зазначив він.

«Незважаючи на переговори, позиція WBSS незмінна - шоу відбудеться 11 травня в Саудівській Аравії в місті Джидда», - додав Красюк.

Нагадаємо, російська сторона також хоче проведення бою в Москві або Санкт-Петербурзі, хоча він вже запланований на 11 травня в Джидді, Саудівська Аравія.

Раніше Усик і Гассієв вже провели першу дуель поглядів.

Джерело: Обозреватель