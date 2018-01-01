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    Промоутер Усика: Ведемо переговори з WBSS, щоб фінал пройшов на «Олімпійському»

    Позиція керівників турніру поки незмінна
    Українська сторона веде переговори щодо проведення фінального бою WBSS Олександр Усик - Мурат Гассієв (26-0, 19 КО) на НСК «Олімпійський». Про це повідомив промоутер Усика Олександр Красюк. «Ми вже тривалий період часу ведемо дискусії з Всесвітньою боксерською суперсерією, щоб цей поєдинок відбувся на
    • Сьогодні, 18:58
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    Олександр Усик. Фото:&nbsp;<span>K2 Promotions</span>
    Олександр Усик. Фото: K2 Promotions

    Позиція керівників турніру поки незмінна

    Українська сторона веде переговори щодо проведення фінального бою WBSS Олександр Усик - Мурат Гассієв (26-0, 19 КО) на НСК «Олімпійський».

    Про це повідомив промоутер Усика Олександр Красюк.

    «Ми вже тривалий період часу ведемо дискусії з Всесвітньою боксерською суперсерією, щоб цей поєдинок відбувся на «Олімпійському». Ми хотіли б провести бій e Києві. Говорити про шанси не буду», - зазначив він.

    «Незважаючи на переговори, позиція WBSS незмінна - шоу відбудеться 11 травня в Саудівській Аравії в місті Джидда», - додав Красюк.

    Нагадаємо, російська сторона також хоче проведення бою в Москві або Санкт-Петербурзі, хоча він вже запланований на 11 травня в Джидді, Саудівська Аравія.

    Раніше Усик і Гассієв вже провели першу дуель поглядів.

    Джерело: Обозреватель

    бокс Олександр Усик
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