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    Росіяни хочуть перенести бій Усик–Гассієв в Росію

    Бій запланований на 11 травня в Саудівській Аравії
    Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов заявив, що докладе зусиль, аби бій Усик - Гассієв пройшов в Росії. Вони мають намір перебити ціну Саудівської Аравії за проведення фіналу WBSS. Про це повідомляє RT. «Ми будемо максимально тиснути на організаторів WBSS, щоб фінал турніру пройшов в Росії. Ми вже почали діяти і
    • Сьогодні, 18:13
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    Мурат Гассієв з Олександром Усиком. Фото: Getty Images
    Мурат Гассієв з Олександром Усиком. Фото: Getty Images

    Бій запланований на 11 травня в Саудівській Аравії

    Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов заявив, що докладе зусиль, аби бій Усик - Гассієв пройшов в Росії.

    Вони мають намір перебити ціну Саудівської Аравії за проведення фіналу WBSS. Про це повідомляє RT.

    «Ми будемо максимально тиснути на організаторів WBSS, щоб фінал турніру пройшов в Росії. Ми вже почали діяти і позначили свій намір перебити ціну, заплачену за шоу Саудівською Аравією. Ми хочемо, щоб це шоу пройшло у нас в День російського боксу, який відбудеться 22 липня», - сказав Кремльов.

    Нагадаємо, Мурат Гассієв переміг Юніера Дортікоса і битиметься у фіналі WBSS з Олександром Усиком. Бій запланований на 11 травня в Джидді (Саудівська Аравія).

    бокс Саудівська Аравія Олександр Усик
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