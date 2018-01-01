Росіяни хочуть перенести бій Усик–Гассієв в Росію

Бій запланований на 11 травня в Саудівській Аравії

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов заявив, що докладе зусиль, аби бій Усик - Гассієв пройшов в Росії. Вони мають намір перебити ціну Саудівської Аравії за проведення фіналу WBSS. Про це повідомляє RT. «Ми будемо максимально тиснути на організаторів WBSS, щоб фінал турніру пройшов в Росії. Ми вже почали діяти і



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Мурат Гассієв з Олександром Усиком. Фото: Getty Images

Бій запланований на 11 травня в Саудівській Аравії

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов заявив, що докладе зусиль, аби бій Усик - Гассієв пройшов в Росії.

Вони мають намір перебити ціну Саудівської Аравії за проведення фіналу WBSS. Про це повідомляє RT.

«Ми будемо максимально тиснути на організаторів WBSS, щоб фінал турніру пройшов в Росії. Ми вже почали діяти і позначили свій намір перебити ціну, заплачену за шоу Саудівською Аравією. Ми хочемо, щоб це шоу пройшло у нас в День російського боксу, який відбудеться 22 липня», - сказав Кремльов.

Нагадаємо, Мурат Гассієв переміг Юніера Дортікоса і битиметься у фіналі WBSS з Олександром Усиком. Бій запланований на 11 травня в Джидді (Саудівська Аравія).