Росіяни хочуть перенести бій Усик–Гассієв в Росію
- Сьогодні, 18:13
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Мурат Гассієв з Олександром Усиком. Фото: Getty Images
Бій запланований на 11 травня в Саудівській Аравії
Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов заявив, що докладе зусиль, аби бій Усик - Гассієв пройшов в Росії.
Вони мають намір перебити ціну Саудівської Аравії за проведення фіналу WBSS. Про це повідомляє RT.
«Ми будемо максимально тиснути на організаторів WBSS, щоб фінал турніру пройшов в Росії. Ми вже почали діяти і позначили свій намір перебити ціну, заплачену за шоу Саудівською Аравією. Ми хочемо, щоб це шоу пройшло у нас в День російського боксу, який відбудеться 22 липня», - сказав Кремльов.
Нагадаємо, Мурат Гассієв переміг Юніера Дортікоса і битиметься у фіналі WBSS з Олександром Усиком. Бій запланований на 11 травня в Джидді (Саудівська Аравія).