Пуерториканський боксер Хосе Педраса: Тягніть сюди вашого Ломаченка (відео)



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Фото взяте з fightnews.info

Василю кинули виклик

Пуерториканець Хосе Педраса (25-1, 12 КО) відібрав титул чемпіона WBO у легкій вазі (до 61,2 кг) у мексиканця Раймундо Бельтрана (35-8-1, 21 КО) та негайно кинув виклик чемпіону WBA Super українцю Василю Ломаченку ( 11-1, 9 КО).

«А тепер можна і про плани на майбутнє поговорити, - заявив з рингу задоволений Педраса. - Я хочу об'єднувати титули. Хочу битися з іншими чемпіонами. Хочу великі імена. Тягніть сюди вашого Ломаченка! Мій стиль просто створений для того, щоб побити Ломаченка».

«Чули, що говорить Педраса? - перепитує промоутер Боб Арум. - А раптом він має рацію? Може, справді його стиль буде дуже незручним для Ломаченка? Українець точно до такого не звик... Ну що ж, побачимо...»

Раніше Арум повідомив про те, що переможець бою між Педрасою та Бельтраном 1 грудня у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США) битиметься з Ломаченком.

Арум, глава компанії Top Rank Promotions, є промоутером і у Ломаченка, і у Педраси, і у Бельтрана.

Джерело: vringe.com