Путін оголосить рішення з питання участі російських спортсменів в Іграх-2018 6-го грудня

Згідно з правилами участі в Олімпійських іграх, уряд, Мінспорту країни або ОКР не може заборонити спортсменам виступати в змаганнях

Президент Росії Володимир Путін оголосить рішення з питання участі російських спортсменів в Олімпійських іграх 2018 роки 6 грудня на Всеросійському форумі добровольців Очікується, що Путін зробить ряд важливих заяв, в тому числі оголосить рішення з приводу того, чи будуть російські спортсмени виступатимуть на Іграх-2018 під нейтральним прапором.



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Володимир Путін

Згідно з правилами участі в Олімпійських іграх, уряд, Мінспорту країни або ОКР не може заборонити спортсменам виступати в змаганнях

Президент Росії Володимир Путін оголосить рішення з питання участі російських спортсменів в Олімпійських іграх 2018 роки 6 грудня на Всеросійському форумі добровольців

Очікується, що Путін зробить ряд важливих заяв, в тому числі оголосить рішення з приводу того, чи будуть російські спортсмени виступатимуть на Іграх-2018 під нейтральним прапором.

5 грудня виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) прийняв рішення відсторонити Олімпійський комітет Росії (ОКР).

Російські спортсмени можуть бути допущені до Ігор тільки під нейтральним прапором.

Згідно з правилами участі в Олімпійських іграх, уряд, Мінспорту країни або ОКР не може заборонити спортсменам виступати в змаганнях.

Джерело: Чемпіонат