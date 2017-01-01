Путін оголосить рішення з питання участі російських спортсменів в Іграх-2018 6-го грудня
- Сьогодні, 21:40
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Згідно з правилами участі в Олімпійських іграх, уряд, Мінспорту країни або ОКР не може заборонити спортсменам виступати в змаганнях
Президент Росії Володимир Путін оголосить рішення з питання участі російських спортсменів в Олімпійських іграх 2018 роки 6 грудня на Всеросійському форумі добровольців
Очікується, що Путін зробить ряд важливих заяв, в тому числі оголосить рішення з приводу того, чи будуть російські спортсмени виступатимуть на Іграх-2018 під нейтральним прапором.
5 грудня виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) прийняв рішення відсторонити Олімпійський комітет Росії (ОКР).
Російські спортсмени можуть бути допущені до Ігор тільки під нейтральним прапором.
Згідно з правилами участі в Олімпійських іграх, уряд, Мінспорту країни або ОКР не може заборонити спортсменам виступати в змаганнях.
Джерело: Чемпіонат