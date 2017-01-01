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    Путін знехтував міжнародним етикетом щодо Олімпіади-2018

    Президент РФ не збирається відвідувати Ігри у Пхьончхані
    Президент Росії Володимир Путін не має наміру відвідувати зимову Олімпіаду-2018, яка пройде у південнокорейському Пхьончхані з 9 по 25 лютого, попри запрошення з боку очільника країни Мун Чже Іна. Про це повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков. За його словами, у графіку господаря Кремля наразі наразі є відсутнім візит на Ігри. «Поки
    • Сьогодні, 14:22
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    Володимир Путін. Фото: Getty Images
    Володимир Путін. Фото: Getty Images

    Президент РФ не збирається відвідувати Ігри у Пхьончхані

    Президент Росії Володимир Путін не має наміру відвідувати зимову Олімпіаду-2018, яка пройде у південнокорейському Пхьончхані з 9 по 25 лютого, попри запрошення з боку очільника країни Мун Чже Іна.

    Про це повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков.

    За його словами, у графіку господаря Кремля наразі наразі є відсутнім візит на Ігри.

    «Поки планів щодо Олімпіади-2018 у президента немає», – зауважив Пєсков.

    Ресурс нагадує, що Путін також не відвідував і літню Олімпіаду-2016, яка відбулася в бразильському Ріо-де-Жанейро.

    Таке рішення господар Кремля ухвалив після того, як значну частину російських спортсменів не допустили до участі в першості.

    Зауважимо, що у вересні 2017 року президент Південної Кореї Мун Чже Ін особисто запросив російського лідера на Олімпіаду в Пхьончхані.

    Нагадаємо, МОК допустив Росію до Олімпійських ігор-2018 тільки під нейтральним прапором. А також заборонив атлетам з РФ брати участь в церемонії відкриття змагань.

    Відзначимо, що всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підозрює 300 російських спортсменів у вживанні допінгу.

    Джерело: Известия

    допінг Олімпійські Ігри Путін WADA МОК
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