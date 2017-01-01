Путін знехтував міжнародним етикетом щодо Олімпіади-2018

Президент РФ не збирається відвідувати Ігри у Пхьончхані

Президент Росії Володимир Путін не має наміру відвідувати зимову Олімпіаду-2018, яка пройде у південнокорейському Пхьончхані з 9 по 25 лютого, попри запрошення з боку очільника країни Мун Чже Іна. Про це повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков. За його словами, у графіку господаря Кремля наразі наразі є відсутнім візит на Ігри. «Поки



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Володимир Путін. Фото: Getty Images

Президент РФ не збирається відвідувати Ігри у Пхьончхані

Президент Росії Володимир Путін не має наміру відвідувати зимову Олімпіаду-2018, яка пройде у південнокорейському Пхьончхані з 9 по 25 лютого, попри запрошення з боку очільника країни Мун Чже Іна.

Про це повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков.

За його словами, у графіку господаря Кремля наразі наразі є відсутнім візит на Ігри.

«Поки планів щодо Олімпіади-2018 у президента немає», – зауважив Пєсков.

Ресурс нагадує, що Путін також не відвідував і літню Олімпіаду-2016, яка відбулася в бразильському Ріо-де-Жанейро.

Таке рішення господар Кремля ухвалив після того, як значну частину російських спортсменів не допустили до участі в першості.

Зауважимо, що у вересні 2017 року президент Південної Кореї Мун Чже Ін особисто запросив російського лідера на Олімпіаду в Пхьончхані.

Нагадаємо, МОК допустив Росію до Олімпійських ігор-2018 тільки під нейтральним прапором. А також заборонив атлетам з РФ брати участь в церемонії відкриття змагань.

Відзначимо, що всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підозрює 300 російських спортсменів у вживанні допінгу.

Джерело: Известия