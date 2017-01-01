Путін знехтував міжнародним етикетом щодо Олімпіади-2018
- Сьогодні, 14:22
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Президент РФ не збирається відвідувати Ігри у Пхьончхані
Президент Росії Володимир Путін не має наміру відвідувати зимову Олімпіаду-2018, яка пройде у південнокорейському Пхьончхані з 9 по 25 лютого, попри запрошення з боку очільника країни Мун Чже Іна.
Про це повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков.
За його словами, у графіку господаря Кремля наразі наразі є відсутнім візит на Ігри.
«Поки планів щодо Олімпіади-2018 у президента немає», – зауважив Пєсков.
Ресурс нагадує, що Путін також не відвідував і літню Олімпіаду-2016, яка відбулася в бразильському Ріо-де-Жанейро.
Таке рішення господар Кремля ухвалив після того, як значну частину російських спортсменів не допустили до участі в першості.
Зауважимо, що у вересні 2017 року президент Південної Кореї Мун Чже Ін особисто запросив російського лідера на Олімпіаду в Пхьончхані.
Нагадаємо, МОК допустив Росію до Олімпійських ігор-2018 тільки під нейтральним прапором. А також заборонив атлетам з РФ брати участь в церемонії відкриття змагань.
Відзначимо, що всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підозрює 300 російських спортсменів у вживанні допінгу.
Джерело: Известия