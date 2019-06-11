П’ять клубів подали заявки на новий сезон УХЛ
УХЛ
Фейсбук
Останнього сезону в чемпіонаті України з хокею грали шість команд
Наразі п’ять клубів подали заявки на участь у наступному сезоні Української хокейної ліги.
Про це в мережі Фейсбук написав виконавчий директор УХЛ Олексій Брага.
Заявки вже подали учасники минулого чемпіонату «Донбас», «Дніпро», «Кременчук», «Білий Барс» та новачок «Маріуполь».
«Чекаємо заявки з Києва, Харкова, можливо, Дніпра, Кривого Рогу та Новояворівська. Прийом триває до 31 липня», - написав Брага.
Нагадаємо, минулого сезону чемпіоном УХЛ став «Донбас», який переміг у фінальній серії «Дніпро».
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