  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    П’ять клубів подали заявки на новий сезон УХЛ

    • Розсилка
    УХЛ - П’ять клубів подали заявки на новий сезон УХЛ
    УХЛ
    Фейсбук

    Останнього сезону в чемпіонаті України з хокею грали шість команд

    Наразі п’ять клубів подали заявки на участь у наступному сезоні Української хокейної ліги.

    Про це в мережі Фейсбук написав виконавчий директор УХЛ Олексій Брага.

    Заявки вже подали учасники минулого чемпіонату «Донбас», «Дніпро», «Кременчук», «Білий Барс» та новачок «Маріуполь».

    «Чекаємо заявки з Києва, Харкова, можливо, Дніпра, Кривого Рогу та Новояворівська. Прийом триває до 31 липня», - написав Брага.

    Нагадаємо, минулого сезону чемпіоном УХЛ став «Донбас», який переміг у фінальній серії «Дніпро».

     Читайте також: «Шахтар» залишився без тренера: Фонсека пішов у «Рому»
    Читайте також
    хокей Українська хокейна ліга ХК Донбас ХК Білий Барс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ