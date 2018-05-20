Ракицький розповів, як йому дали копняка фанати «Динамо».

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При цьому Ярослав був не зовсім засмучений таким фактом

Захисник «Шахтаря» Ярослав Ракицький прокоментував епізод, який трапився після фінального свистка у матчі з «Динамо».

«Я отримав копняка. Нормально, чого?! Але це – вболівальники. Підбіг якийсь хлопець і вдарив... Кажу йому, давай, подзвони мені, і вийдемо один на один, не питання. Але він відразу натовп втік», - сказав він.

«Я вітаю уболівальників «Динамо» з перемогою. Молодці, сьогодні добре грали», - сказав Ракицький в інтерв'ю «ПроФутболу», передає dynamomania.com.

Нагадаємо, після чемпіонського матчу з «Вересом» Давид Хочолава і Максим Малишев не впустили можливості потролити «Динамо» у соціальних мережах.

І це викликало явне несхвалення з боку уболівальників київського клубу.

Це вже був не перший випадок, коли у гравця «Шахтаря» при святкуванні не виходить контролювати емоції.

Нагадаємо, Ракицький народився у місті Першотравневськ Дніпропетровської області, але є вихованцем донецького футболу.