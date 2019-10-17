Ребров спрогнозував тренерське майбутнє Шевченка



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Сергій Ребров Фейсбук

Колишній партнер по «Динамо» впевнений у швидкому призначенні Шевченка тренером клубної команди

Колишній форвард київського «Динамо» та збірної України Сергій Ребров спрогнозував найближче майбутнє головного тренера збірної України та колишнього партнера по «Динамо» та національній команді Андрія Шевченка.

«Наші тренерські кар'єри перебувають у схожій фазі. Ми обидва на ранніх стадіях розвитку. Я надаю перевагу роботі в клубі, мені щодня потрібно перебувати в контакті з гравцями. У Андрія інша робота. Та я впевнений, що скоро ми побачимо його на чолі з серйозного клубу», передає слова Реброва Football.ua.

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Андрія Шевченка вийшла в фінальний турнір чемпіонату Європи 2020 року. У останньому матчі кваліфікаційного турніру Україна вдома перемогла чинних чемпіонів Європи з Португалії – 2:1.

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