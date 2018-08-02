Ребров спростував чутки про повернення у «Динамо», назвавши їх нісенітницею



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Сергій Ребров

На думку фахівця, ці чутки породжуються спеціально перед матчем із «Шахтарем»

Колишній тренер київського «Динамо» Сергій Ребров прокоментував чутки про можливе повернення у «Динамо».

Деякі ЗМІ вже встигли написати, що Олександр Хацкевич буде звільнений у разі непроходу «Славії» у кваліфікації Ліги чемпіонів.

І саме Реброва називали можливим наступником білоруського фахівця.

«Це нісенітниця. Такі інсинуації розпускають спеціально перед матчем «Динамо» із «Шахтарем», - заявив Сергій Станіславович.

«У мене не було розмов з президентом київського «Динамо» Ігорем Суркісом на цю тему. Він не пропонував мені жодних посад у структурі клубу», - цитує Реброва 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, що Ребров почав працювати з молодіжним складом «Динамо» відразу після завершення ігрової кар’єри. У 2010 році він став одним з помічників у тренерському штабі.

У квітні 2014-го Ребров став виконувачем обов'язки головного тренера киян. А після перемоги у Кубку країни його було затверджено головним тренером.

Ребров працював у «Динамо» до червня 2017 року. За ці роки він двічі привів команду до чемпіонства, двічі вигравав кубок України, одного разу суперкубок, а також вивів киян у плей-офф Ліги Чемпіонів.