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    Ребров спростував чутки про повернення у «Динамо», назвавши їх нісенітницею

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    Сергій Ребров - Ребров спростував чутки про повернення у «Динамо», назвавши їх нісенітницею
    Сергій Ребров

    На думку фахівця, ці чутки породжуються спеціально перед матчем із «Шахтарем»

    Колишній тренер київського «Динамо» Сергій Ребров прокоментував чутки про можливе повернення у «Динамо».

    Деякі ЗМІ вже встигли написати, що Олександр Хацкевич буде звільнений у разі непроходу «Славії» у кваліфікації Ліги чемпіонів.

    І саме Реброва називали можливим наступником білоруського фахівця.

    «Це нісенітниця. Такі інсинуації розпускають спеціально перед матчем «Динамо» із «Шахтарем», - заявив Сергій Станіславович.

    «У мене не було розмов з президентом київського «Динамо» Ігорем Суркісом на цю тему. Він не пропонував мені жодних посад у структурі клубу», - цитує Реброва 1927.kiev.ua.

    Нагадаємо, що Ребров почав працювати з молодіжним складом «Динамо» відразу після завершення ігрової кар’єри. У 2010 році він став одним з помічників у тренерському штабі.

    У квітні 2014-го Ребров став виконувачем обов'язки головного тренера киян. А після перемоги у Кубку країни його було затверджено головним тренером.

    Ребров працював у «Динамо» до червня 2017 року. За ці роки він двічі привів команду до чемпіонства, двічі вигравав кубок України, одного разу суперкубок, а також вивів киян у плей-офф Ліги Чемпіонів.

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