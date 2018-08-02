ЗМІ: Ребров знову може стати головним тренером «Динамо»



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Сергій Ребров

Це може статися у разі звільнення Олександра Хацкевича

Незважаючи на те, що головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич отримав кредит довіри від президента клубу Ігоря Суркіса на новий чемпіонат після невдалого минулого сезону, крісло під ним неабияк хитається.

Як стало відомо з поінформованих джерел у динамівському клубі, Ігор Суркіс готовий терпіти білоруського фахівця на чолі «Динамо» до першого серйозного провалу.

Таким, наприклад, може стати виліт «Динамо» з Ліги Чемпіонів вже в третьому кваліфікаційному раунді від «Славії»

Крім того, динамівський президент, за інформацією ua-football.com, вже визначився з майбутнім наставником команди.

Ним може стати попередник Хацкевича на посаді тренера «біло-синіх» - Сергій Ребров.

Після відставки з аравійського «Аль-Ахлі» Ребров почав часто відвідувати поєдинки свого колишнього клубу.

Першу гру динамівців після відставки з «Аль-Ахлі» - проти «Маріуполя» - Ребров спостерігав з трибуни стадіону разом з уболівальниками киян. Але в подальшому перекочував у ВІП-ложу, ближче до динамівського керівництва, звідки пильно стежив за поєдинками за участю киян.

Остання таке поява Реброва на грі за участю «Динамо» - в Одесі на суперкубковому поєдинку проти «Шахтаря».

За наявною інформацією, Ігор Суркіс спочатку планував зробити Реброва своїм радником, проте колишній динамівський тренер від такої пропозиції відмовився і тепер знову може стати головним тренером столичного клубу.

Зазначимо, що Сергій Ребров працював в «Динамо» в 2014-2017-х роках. За цей час разом з киянами по два рази вигравав чемпіонат і Кубок України і один раз - Суперкубок.

Крім того, виводив «Динамо» в 1/8 Ліги чемпіонів. Після «біло-синіх» пропрацював сезон в «Аль-Ахлі».